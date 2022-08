Rentrée scolaire : tout savoir sur les premières aides versées dès aujourd'hui

Cette année, pour contrer l’inflation, plusieurs aides de rentrée sont versées aux Français éligibles.

L’allocation de rentrée scolaire

L’ARS est l’aide habituellement versée aux familles dont les enfants sont scolarisés. Elle est distribuée ce mardi 16 août (en métropole), tandis qu’un virement complémentaire doit intervenir au début du mois de septembre.

Pour qui ?

L’allocation de rentrée scolaire est destinée aux foyers dont un enfant, âgé de 6 à 18 ans (né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus), est scolarisé dans un établissement public ou privé. L’aide est donnée pour chaque enfant du foyer (pour ceux de 16 à 18 ans, une déclaration via le site internet de la CAF est nécessaire).

Pour valider les versements, les conditions de ressources de la famille sont prises en compte. Elles ne doivent pas dépasser 25.370 euros pour un enfant, 31.225 euros pour deux, 37.080 euros pour trois. Ensuite, le plafond augmente de 5.855 euros pour chaque enfant supplémentaire.

Quels montants ?

L’ARS évolue en fonction de l’âge de l’enfant. Elle s’élève à 376,98 euros pour un âge de 6 à 10 ans (plus 15,07 euros complémentaires en septembre), à 397,78 euros pour un âge de 11 à 14 ans (plus 15,91 euros complémentaires en septembre), à 411,56 euros pour un âge de 15 à 18 ans (plus 16,46 euros complémentaires en septembre). Pour information, les âges indiqués doivent être pris au 31 décembre.

La prime de rentrée exceptionnelle

Comme son nom l’indique, la prime de rentrée exceptionnelle n’est versée que cette année, pour contrer l’inflation. La date précise n’est pas encore connue, le virement doit être réalisé automatiquement au cours du mois de septembre.

Pour qui ?

Tous les bénéficiaires de minima sociaux sont concernés (RSA, APL, AAH, minimums vieillesse…), ainsi que les étudiants boursiers. Les personnes touchant la prime d’activité également.

Quel montant ?

La prime s’élève à 100 euros par foyer et 50 euros supplémentaires par enfant. Au total, un budget de 1,1 milliard d’euros est prévu par la loi.