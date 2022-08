Franck Louvrier : «Nous avons testé les radars méduse qui permettent d'arrêter les véhicules» qui s'adonnent aux rodéos urbains

Invité ce mercredi 17 août dans La Matinale, Franck Louvrier, maire LR de La Baule est revenu sur la recrudescence des rodéos urbains.

Le maire LR de La Baule, Franck Louvrier, était l'invité de La Matinale ce mardi sur CNEWS. Interrogé sur l'augmentation des rodéos urbains, il a mis en avant l'importance de généraliser les radars méduses.

«Le ministre de l’Intérieur s’est déployé et il y a eu énormément d’opérations, je crois plus de 3.000 depuis sept jours mais il faut continuer», a estimé l'édile de la Baule. Dans sa commune sont «testés les radars méduse qui permettent d'arrêter les véhicules» qui s'adonnent aux rodéos urbains a-t-il expliqué déplorant qu'on ne puisse pas encore les verbaliser.

«C’est un radar qui avec le bruit émis permet de prendre la plaque d’immatriculation ou d’arrêter les véhicules», a détaillé Franck Louvrier avant d'ajouter, «comme pour un radar classique mais via le bruit car c’est vraiment cela qui permet de détecter ce type d’attitude.»

Le radar méduse en attente d'homologation

Mais si ce radar peut s'avérer utile, il est toujours en phase d'expérimentation. «Il n’est toujours pas homologué par le ministère de l’Intérieur et on ne peut pas verbaliser. Il faut vraiment accélérer ce type d’outil pour tous les maires qui en ont besoin», a regretté le maire de la Baule.

«Cela fait près d’un an que l’on utilise ce type de radar et ça marche et c’est utile mais si on ne peut pas verbaliser ça n’a pas d’intérêt» a-t-il conclu demandant à Gérald Darmanin de l’homologuer au plus vite.