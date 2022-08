Emmanuel Macron : en cinq ans, les subventions pour les chasseurs sont passées de 27.000 à 6,3 millions d’euros

En cinq ans, les subventions accordées aux chasseurs par Emmanuel Macron, sont passées de 27.000 euros à 6,3 millions d’euros. D’autres avantages ont été ajoutés au cours du premier mandat de président français. Une démarche qualifiée de stratégie électorale par les écologistes.

C’en est trop pour les écologistes. Ces derniers ont découvert les comptes de la Fédération nationale des chasseurs publiés par le Journal Officiel. «Il y a eu beaucoup trop de cadeaux faits», a estimé l’ancien député écologiste, Matthieu Orphelin, auprès du Parisien. Une colère qui s’explique en raison des subventions, qui ont bondi de 27.000 à 6,3 millions d’euros en l’espace de cinq ans.

D’autres avantages se sont accumulés depuis 2017, tout au long du mandat d’Emmanuel Macron. Le coût du permis de chasse a ainsi été divisé par deux, passant de 400 à 200 euros, ce qui a permis de faire exploser les recettes des cotisations, qui depuis 2020 dépassent les 28 millions d’euros, tandis que les années précédentes, elles tournaient autour de «11 millions d’euros».

«Des cadeaux par Emmanuel Macron»

Aux yeux des écologistes, la Fédération nationale des chasseurs a bénéficié de «cadeaux par Emmanuel Macron», faits en toute discrétion. Et pour cause, les chasseurs représentent cinq millions de pratiquants dont plus d'un million possèdent un permis de chasse, ce qui fait d’eux une cible électorale non négligeable pour le président français, par ailleurs soutenu par Willy Shraen, patron de la fédération des chasseurs, lors de la campagne 2022.

Le député d’Europe Écologie-les-Verts, Nicolas Thierry a fait savoir qu’il comptait «saisir le gouvernement à la rentrée pour demander plus de transparence sur l’utilisation de l’argent publique alloué aux chasseurs».