La popularité d’Elisabeth Borne dépasse celle d’Emmanuel Macron, selon un sondage

Pour la première fois depuis sa nomination, la popularité d’Elisabeth Borne dépasse celle d’Emmanuel Macron et atteint 41%.

Elisabeth Borne inverse la courbe. Malgré l’absence de majorité à l’Assemblée et un début de quinquennat difficile, la Première ministre voit sa popularité augmenter de 3 points en août, selon le baromètre mensuel du Journal du Dimanche. Désormais, 41% des Français se disent satisfaits de son action politique.

Sa popularité progresse notamment chez les jeunes (+12 points) et chez les sympathisants des Républicains (+5). «Les Français louent son côté sérieux, qui selon eux permet d’obtenir des résultats et de faire avancer des projets. Le fait qu’elle soit une femme est moins la clé d’entrée», a expliqué au JDD le directeur général du département opinion de l’Ifop, Frédéric Dabi.

La popularité du président de la République se trouve désormais en deçà de celle d'Elisabeth Borne, et se stabilise à 37%, contre 63% d’insatisfaits. L’Ifop souligne par ailleurs que pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron est minoritaire dans l’opinion de toutes les catégories de la population, «du jamais-vu pour un président réélu». Le chef de l’Etat a perdu 5 points d’opinion favorable chez les cadres supérieurs, 2 points chez les plus de 65 ans, 7 chez les chefs d’entreprise et même 5 points chez les sympathisants de La République en Marche.

Il n’est cependant pas rare que le Premier ministre soit plus populaire que le président de la République. C’était notamment déjà le cas entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron lors de son premier mandat, ou entre François Hollande et Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy et François Fillon.