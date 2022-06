Paris : les motards «en colère» manifestent contre l'arrivée du stationnement payant des deux-roues

A l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC), plusieurs dizaines de propriétaires de moto ont manifesté ce dimanche 26 juin, au départ de la porte Dauphine (16e), à Paris, afin de faire part de leur refus de voir arriver le stationnement payant.

Plusieurs dizaines de motards ont décidé de se rejoindre à Paris ce dimanche, pour faire part de leur mécontentement. En cause ? La mise en place dans la capitale du stationnement payant pour les deux-roues motorisés en septembre 2022 et de l'interdiction de la circulation des véhciules Crit'Air 3 en 2023, dans le cadre de la Zone à faibles émissions (ZFE).

Un parcours symbolique

Ce dimanche, les motards en colère se sont donc donné rendez-vous à 14h porte Dauphine (16e) à Paris, et sont partis de l'avenue Foch, à 15h. Là, ils doivent rejoindre le siège de la Métropole du Grand Paris, avenue Pierre Mendès-France (13e), en empruntant notamment certains grands axes du centre de la capitale, comme les Grands Boulevards (9e) et la place de Clichy (17e).

Ensemble, ils font part de leurs réticences concernant l'arrivée du stationnement payant pour les deux-roues motorisés, à Paris, le 1er septembre prochain. Un moyen détourné selon eux d'exclure volontairement les deux-roues de la capitale. Une mesure vécue comme une injustice, dès lors qu'ils devront payer «moitié moins que les voitures, alors qu'une place de voiture peut contenir 4 motos».

Même chose au sujet de la Zone à faibles émissions (ZFE), initiée en 2015 et mise en place dans plusieurs métropoles françaises dont la métropole parisienne. Dès 2023, les véhicules Crit'Air 3 devraient en effet être exclus de la zone de circulation comprise à l'intérieur de l'A86.

A cette date, toutes les motos ou scooters immatriculés avant le 1er janvier 2007 ne pourront plus circuler dans cette zone. Une mesure – qui s'appliquera aussi aux voitures et autres véhicules Crit'Air 3 et s'applique déjà aux véhicules Crit'Air 4 et 5 – jugée «anti-sociale» et «irrationnelle» par le coordinateur Paris et petite couronne de la Fédération française des motards en colère (FFMC) Jean-Marc Belotti.