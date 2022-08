Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance :«Il faut innover, il faut entreprendre»

En partenariat avec CNEWS pour son édition 2022, le «Big Tour» de Bpifrance met à l’honneur l’entrepreneuriat en France cet été, mais aussi tout au long de l’année. Depuis Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor, Patrice Bégay, directeur exécutif de la banque d’investissement, est revenu sur «l'événement de l'innovation et de l'emploi».

Les entrepreneurs célébrés. Depuis le 5 mars et jusqu'au 20 septembre, le «Big Tour» de Bpifrance, événement grand public et gratuit ayant pour but de promouvoir l’envie et la fierté d’entreprendre, part à la rencontre des Français.

Installé à Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor, ce jeudi 25 août, Patrice Bégay, directeur exécutif de la banque française d'investissement, s'est de nouveau félicité de l'engouement généré autour de cet événement qu'il considère être le «Tour de France des entrepreneurs».

Le #bigtour témoigne que persévérer pour entreprendre est le plus beau des courages. Un courage remarquable à Perros Guirec. Ensemble poussons les talents de demain. @PerrosGuirec22 @regionbretagne https://t.co/PSRiSQXbmp pic.twitter.com/xVFwMdKhjD — Patrice Bégay (@patricebegay) August 25, 2022

Ce dernier a également rappelé l'importance «d'entreprendre» et «d'innover», soulignant que «30 % des femmes et 50 % des jeunes voulaient entreprendre» en France.

Pour rappel, lors de chaque étape du «Big Tour» (liste complète des étapes ici), une émission digitale, intitulée «Vive ta ville», ouvre la journée. Ce contenu, animé par Patrice Bégay en personne, est diffusé en direct sur bigtour.fr de 15h à 17h.