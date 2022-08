Stationnement payant à Paris : attention, le tarif résidentiel ne donne pas accès à toutes les rues

Peu le savent, mais le tarif résidentiel ne permet pas aux automobilistes, ni aux conducteurs de deux-roues parisiens de se garer partout dans Paris, mais seulement dans le quartier situé autour de leur domicile.

Alors que le stationnement des deux-roues motorisés doit devenir payant ce jeudi 1er septembre, les propriétaires de deux-roues motorisés parisiens doivent s'inscrire pour bénéficier du tarif résidentiel. Mais attention, celui-là n'est disponible que dans un rayon restreint autour de leur domicile.

A Chacun sa zone résidentielle

Une zone qui se situe dans un rayon d'environ 1 km autour du domicile du propriétaire du deux-roues, qui lui sera communiquée au moment de son inscription sur le site de la mairie de Paris pour obtenir son tarif résidentiel, et qu'il est également possible de découvrir sur ce site.

A titre d'exemple, quelqu'un qui habite au 19, rue de Clignancourt (18e) ne peut bénéficier du tarif résidentiel que dans un quartier situé entre les métros Blanche à l'ouest, Poissonnière au sud, Stalingrad à l'est et Château-Rouge au nord.

Autre exemple : quelqu'un qui habite au 2, rue Cujas (5e) ne peut bénéficier du tarif résidentiel que dans un quartier compris entre les métros Rennes, Sèvres-Babylone, Saint-Michel-Notre-Dame, Jussieu, Censier-Daubenton et Luxembourg.

Comment faire alors lorsque l'on a besoin de stationner en dehors de cette zone, pour aller faire des courses, pour aller voir des amis ou encore pour aller travailler ? Dès le 1er septembre, le propriétaire d'un deux-roues sera alors obligé de payer le tarif «visiteur» dans tous les autres quartiers.

Deux abonnements disponibles

Une des réponses de la municipalité a donc été de nouer un partenariat avec les parkings privés disponibles dans Paris, pour que les utilisateurs de deux-roues puissent bénéficier d'une autre offre en dehors de leur quartier d'habitation.

En cela, le Pass 2RM doit offrir une solution – moins coûteuse que le stationnement en surface – à ceux qui n'habitent pas Paris ou à ceux qui auraient besoin de stationner leur deux-roues en dehors de leur zone de tarif résidentiel. Avec des tarifs compris entre 70 et 90 euros par mois d'abonnement.

Les Parisiens qui souhaitent donc se garer en bas de chez eux le soir et le week-end et en bas de leur bureau en semaine devront souscrire à deux abonnements différents : l'un à 22,50 euros l'année (+ 4,50 euros la semaine) et l'autre à 70 (zone 2) ou 90 euros (zone 1) par mois.