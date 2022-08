Michel Onfray : «Il y a un problème avec l'Algérie car on les laisse tenir un discours fautif»

Invité de La Matinale de CNEWS ce mardi 30 août, le philosophe Michel Onfray est revenu sur le récent déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie et sur les rapports qu'entretient Alger avec la France, sur le plan politique et idéologique.

«Il y a un problème avec l'Algérie car on les laisse tenir un discours fautif», a estimé Michel Onfray dans La Matinale de CNEWS ce mardi matin. «On sait très bien que ce pays nous déteste depuis 1962», a-t-il poursuivi, reprochant le fait que l'Algérie pointe la France comme responsable de ses maux.

Dans son nouveau livre, «Puissance et décadence», Michel Onfray a écrit : «Nous allons couler parce que nous, Français, nous ne nous aimons plus, et que nous ne chérissons que ce qui nous salit, nous souille, nous corrompt, nous humilie, nous détruit». Pour illustrer son propos, le philosophe prend l’exemple de la position d’Emmanuel Macron vis-à-vis de l’Algérie.

«Si ça se passe mal en Algérie, c’est parce qu’il y a une mafia»

«Si ça se passe mal en Algérie, c’est parce qu’il y a une mafia. Et cette mafia, on s’en va lui demander pardon, lui présenter nos excuses, on va chercher des gens pour qui écrivent l’histoire pour que le pouvoir puisse y trouver son compte», a-t-il avancé.

Michel Onfray a qualifié de «délire» les propos du président de la République, qui à l’occasion de sa visite la semaine dernière en Algérie, invité par le président Abdelmadjid Tebboune, a déclaré : «entre la France et l’Algérie, ce qui reste c’est une histoire de respect, et d’amitié, et j’ose, une histoire d’amour.»

«Une histoire d’amour, il ne sait pas ce que c’est. Il n’a pas aimé, ce monsieur, pour parler d’amour entre ces deux pays où nous sommes dans la domination», a réagi Michel Onfray.