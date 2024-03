Amphi de Sciences Po bloqué par des soutiens à Gaza : «On est dans une logique islamo-gauchiste», selon Michel Onfray

Lors de l'émission «Face à Michel Onfray» sur CNEWS, le philosophe est revenu sur la salle de Sciences Po qui a été bloquée en soutien à la cause palestinienne à Gaza. Selon lui, cela résulte d'une «logique islamo-gauchiste».

Au cours de l'émission Face à Michel Onfray présentée par Laurence Ferrari sur CNEWS, le philosophe est revenu sur les sujets chauds qui ont marqué la semaine en France. Il a notamment donné son avis sur l'accès à un amphithéatre de l'établissement Sciences Po, qui a été bloqué par des personnes soutenant la Palestine au cours de la semaine :

«C'est de l'antisémitisme, et c'est vieux. On découvre ce genre de choses mais en 1978, Michel Foucault écrit des papiers parce qu'il s'en va en Iran et il salue l'arrivée de l'ayatollah Khomeini et il dit "Ah formidable ! On avait le Shah d'Iran avec sa police politique, c'est effrayant, c'est monstrueux", mais les femmes pouvaient vivre à l'Occidental, sans voile, elles pouvaient conduire des voitures, aller à l'université et enseigner», explique sur le plateau l'auteur du Traité d'athéologie, avant de poursuivre en citant d'autres penseurs qui «posent problème», comme Jean-Paul Sartre et Gilles Deleuze.

«Il y a une jeunesse inculte qui estime qu'elle est du côté de l'empire du bien»

«Avec des gens comme Mélenchon qui se disent "On va activer ce terreau là, on va faire en sorte qu'il y ait plutôt l'ayatollah Khomeini que le Shah d'Iran, plutôt des théocraties musulmanes avec la haine des femmes, la misogynie, la phallocratie, l'antisémitisme que les démocraties avec leurs élections et leurs imperfections", et puis ça marche comme ça à l'université depuis des années. Aujourd'hui, on n'est plus marxiste et léniniste mais on est dans une logique islamo-gauchiste qui donne ce genre de choses», explique le philosophe.

«Il y a une jeunesse inculte qui estime qu'elle est du côté de l'empire du bien», conclut-il.