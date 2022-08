Paris : malgré un rebond cet été, l'activité touristique n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2019

L'activité touristique continue de s'améliorer au fil des saisons dans la région parisienne, après plus de deux ans de crise sanitaire, sans pour autant rattraper son niveau de 2019, selon les chiffres dévoilés ce mercredi 31 août par le Comité régional du tourisme.

«La reprise des voyages internationaux avec la fin de la quasi-totalité des restrictions (sauf Chine et Japon) témoigne d’une nette progression de la fréquentation touristique de la destination pour ce premier semestre, sans atteindre encore son niveau de 2019», ont communiqué conjointement la région Ile-de-France et le Comité régional du tourisme ce jeudi.

L'activité touristique à Paris et en #iledefrance reprend des couleurs en 2022 après deux ans de crise sanitaire ⤵ pic.twitter.com/BkC98b57k1 — Région Île-de-France (@iledefrance) August 31, 2022

De fait, la région parisienne a accueilli pas moins de 18,2 millions de touristes au premier semestre 2022, «soit + 218 % par rapport au premier semestre 2021». Un net rebond qui ne permet pas pour autant de rattraper l'excellent niveau de 2019.

Parmi ces 18,2 millions de touristes, 10,8 millions sont des touristes français (soit - 18 % par rapport à 2019) et 7,4 millions des touristes internationaux (soit - 29 % par rapport à 2019).

Même constat en ce qui concerne la fréquentation hôtelière, qui – avec «29,3 millions de nuitées enregistrées» au cours du premier semestre de l'année 2022 – «connaît un rebond de 300 % par rapport à 2021», tout en «restant inférieure de 28 % par rapport à avant la crise sanitaire en 2019».

Les touristes étrangers ne sont pas tous de retour

Une réalité qui s'explique notamment par le fait que la clientèle étrangère n'est pas aussi présente qu'avant. Selon le Comité régional du tourisme, c'est en effet la clientèle française qui aujourd'hui porte l'activité touristique et de loisirs à Paris, «représentant près de 60 % de la fréquentation touristique sur ce 1er semestre 2022».

Et si les touristes européens sont globalement de retour, ceux qui viennent de destinations plus éloignées n'ont pas encore atteint les niveaux d'avant crise sanitaire. A titre d'exemple, parmi les principales clientèles internationales, les Belges arrivent en 5e position avec seulement - 3 % par rapport à 2019, alors que les Américains arrivent en tête mais toujours avec - 24 % par rapport à 2019.

Sans parler des clientèles japonaise et chinoise, qui sont encore loin d'être de retour en France, en raison des fortes restrictions de circulation qui continuent d'être imposées dans cette région du monde.

Il a encore manqué «30 % de clientèle internationale au premier semestre», a souligné Valérie Pécresse lors d'une conférence de presse, du fait de «l'absence des touristes asiatiques et principalement chinois», a en effet relevé la présidente de la région Ile-de-France, qui a tout de même souligné le «redressement très fort au premier semestre».

Pour autant, ce recul du tourisme pèse toujours sur les recettes, en baisse de 30 % comparé au premier semestre 2019, à 7 milliards d'euros, selon les chiffres publiés par le comité régional du tourisme (CRT) ce jeudi.

In fine, la crise sanitaire a fait perdre jusqu'à «30 milliards d'euros au secteur touristique en Ile-de-France en deux ans», a affirmé l'élue francilienne, et ce, même si, selon elle, les entreprises «ont tenu le choc, aidées par l'Etat et la région». Et d'assurer que «plus de 150 millions d'euros» avaient ainsi été débloqués par la Région en faveur des professionnels de ce secteur.