Mayotte : le concert du rappeur Niska dégénère, une dizaine de blessés légers

Samedi soir, le concert du rappeur Niska à Mamoudzou, sur l’île de Mayotte, a dégénéré et a viré à l’émeute. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées.

Tout était pourtant bien parti. Samedi soir, environ 8.000 spectateurs se sont rassemblés sur la place de Mamoudzou, à Mayotte, pour un concert du rappeur Niska, très populaire chez les jeunes. Cependant, en plein concert, une bagarre a éclaté au milieu du public, et a a rapidement dégénéré en mouvement de foule puis en émeute.

Certains spectateurs ont reçu des jets de cailloux, lancés par des groupes venus pour se battre. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées. «Habitués à ce que les choses dégénèrent très rapidement, les gens ont eu très peur et ça a créé un mouvement de foule énorme, ça s’est propagé comme une onde, du milieu vers l’extérieur, de tous les côtés», a expliqué Laurent Simonin, le directeur territorial de la police nationale à Mayotte.

Niska t’as été trop fort t’as chauffer d’un coup c’est partis en couille méchant ou méchant ? @Niska_Officiel #976 #mayotte pic.twitter.com/APQ74RIEm3 — Youss (@YoussMastour) September 3, 2022

La réplique des forces de l’ordre a été immédiate : une pluie de grenades lacrymogènes est tombée sur la foule qui s'est dispersée. Une dizaine de barrages ont été dressés, par quelques dizaines de personnes qui ont visé la police avec des projectiles. Une dizaine de voitures ont également été vandalisées. Les affrontements entre jeunes violents et forces de l’ordre ont duré près de deux heures, à l’issue desquelles deux individus ont été interpellés.

Six autres personnes ont été arrêtées en début de soirée aux abords du concert, dont quatre armées de couteaux et de poings américains, et une est mise en cause dans une tentative d'assassinat, selon Laurent Simonin. Trois jeunes ont par ailleurs été trouvés en possession de cocktails Molotov.

L’archipel de Mayotte est régulièrement le théâtre de violents affrontements, notamment entre bandes rivales ou entre délinquants et forces de l’ordre.