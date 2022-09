Grands magasins : loin du boulevard Haussmann, Le Printemps veut s'installer à New York

Fort d'une fréquentation à la hausse, Le Printemps annonce vouloir se délocaliser outre-Atlantique, dans le quartier de Wall Street, à New York. Un secret de Polichinelle notifié aux équipes du groupe ce mardi et confirmé ce mercredi 7 septembre à la presse.

De nouveaux projets après la crise sanitaire. Célèbre grand magasin du boulevard Haussmann, Le Printemps accélère son développement à l'international et annonce ce mercredi l'ouverture d'un magasin à New York, «première implantation de l'enseigne aux Etats-Unis».

5.000 m2 en plein Wall Street

Un nouveau magasin de 5.000 m2 sur deux niveaux et une façade de plus de 100 mètres de long face à Broadway, qui sera ainsi implanté en plein cœur de Wall Street, dans le quartier financier éponyme. Situé dans un «bâtiment patrimonial emblématique» de 50 étages selon le groupe, à «l'adresse mythique» du One Wall Street, il devrait ouvrir ses portes au printemps 2024.

«L'ouverture d'un magasin à New York permettra de renforcer notre visibilité et notoriété auprès des clients américains et des nombreux touristes qu'accueillent la ville. Nous pourrons aussi bénéficier d'un marché en croissance sur les secteurs du luxe, de la mode, de la maison et de la beauté tant en retail qu'en e-commerce» a déclaré Jean-Marc Bellaiche, le président du groupe Printemps.

Et le projet est ambitieux : «innover avec un concept retail expérientiel et omnicanal unique», selon les mots de Jean-Marc Bellaiche, qui a fait appel à l'architecte d'intérieur parisienne, Laura Gonzalez, pour se charger d'imaginer et décorer ce premier magasin américain. Sorte de vitrine du luxe à la française, où l'expérience client, la technologie et les services seront priorisés.