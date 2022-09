Retraites : pour Laurent Berger, repousser l’âge de départ «c’est mettre le feu au pays»

Le secrétaire général de la CFDT a, ce jeudi 8 septembre, mis en garde le gouvernement, sur un éventuel report de l’âge légal de départ à la retraite.

Laurent Berger ne mâche pas ses mots. Invité sur RTL ce jeudi, le secrétaire général de la CFDT a de nouveau pointé du doigt l’idée du gouvernement de repousser l’âge de départ à la retraite.

«Je le dis au gouvernement et je le dirai au président de la République. Lancer de façon verticale et brutale, le report de l’âge légal de départ en retraite, c’est mettre le feu au pays », a-t-il mis en garde.

«Non maintenant et non toujours»

Si le secrétaire général n’a pas dissimulé son hostilité quant à cette décision potentielle du gouvernement, il a également confirmé qu’il ne changerait pas d’avis dans un futur qu'il soit proche ou éloigné. «C’est non maintenant et c’est non toujours», a-t-il affirmé.

Réforme des #Retraites et report de l'âge légal : "C'est non maintenant, et c'est non toujours ! L'envie de dire au Président et au gouvernement les yeux dans les yeux, ne faites pas de conneries !





Laurent Berger @CfdtBerger invité de #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/a5c9U1q2Sq — RTL France (@RTLFrance) September 8, 2022

En choisissant de reporter l’âge de départ à la retraite, Emmanuel Macron prendrait, selon Laurent Berger, la décision «d’accentuer les inégalités».

Le secrétaire général de la CFDT doit se rendre ce jeudi au Conseil national de la refondation (CNR) afin de savoir «si la méthode d’Emmanuel Macron sera loyale ou pas».

S’il «n’a pas de raison de croire à la déloyauté», Laurent Berger espère malgré tout voir «des actes» concrets de la part du chef de l’État et de son gouvernement.