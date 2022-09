Journée du cheval : les centres équestres ouvrent leurs portes ce dimanche

Dans toute la France, de nombreux centres équestres ouvrent leurs portes au grand public à l’occasion de la Journée du cheval, ce dimanche 11 septembre.

Tous en selle. Dans le cadre de la Journée du cheval, qui se tient ce dimanche 11 septembre, les poney clubs et centres équestres de l’Hexagone invitent petits et grands à découvrir au grand air la diversité des disciplines équestres et les multiples bienfaits de l’équitation, premier sport de nature par le nombre de licenciés.

Au total, plus de 750 structures participent à cet événement en sachant que la France compte plus de 6.500 poney-clubs et centres équestres, et qu'en moyenne, un établissement se trouve à 13 kilomètres de chez soi. Une carte interactive est à disposition pour trouver le plus proche de chez vous.

des vertues éducatives

Organisé par Fédération Française d’Équitation, ce rendez-vous, qui perdure depuis 1989, sera l’occasion pour les plus jeunes (à partir de 2-3 ans) de s’initier aux plaisirs de ce sport, du contact avec l’animal, de profiter des joies de la nature, de l’autonomie en s’occupant des poneys, et de bénéficier d’une initiation lors d’une promenade.

©FFE

Sans compter que l’équitation permet à l’enfant de développer ses aptitudes, son sens des responsabilités, de devenir plus adroit et sociable, l’équitation étant un sport individuel mais que l’on pratique en groupe, tout en favorisant son développement psychomoteur.

horse-ball, ride and run, voltige...

De leur côté, les adolescents pourront se découvrir une nouvelle passion en essayant par exemple le horse-ball, le pony-games, le ride and run, idéal pour les fans de nature et de dépense énergétique, le tir à l’arc à cheval, ou encore le voltige, qui allie gymnastique et équitation.

Alors que les adultes débutants ont parfois du mal à franchir le pas, cette journée leur permettra de réaliser une initiation en douceur à cheval, accompagné d’un enseignant diplômé. En famille ou entre amis, les participants pourront également assister à des spectacles équestres et faire des visites des installations.

©FFE

Par ailleurs, cette manifestation conviviale et festive a pour objectif de mettre fin à certaines idées reçues concernant ce sport, qui sollicite tout le corps, notamment les muscles profonds, renforce les abdominaux, et raffermit les cuisses et les fessiers.

un sport accessible

Contrairement à ce que l’on pense, l’équitation ne fait pas mal au dos, au contraire, cette discipline améliore le bien-être physique et augmente la tolérance à l’effort. Elle n’est pas non plus élitiste. Le tarif est souvent jugé plus onéreux que la réalité dans l’esprit de chacun. Il faut compter environ 50 euros par mois pour une pratique hebdomadaire de loisir.

De plus, si l’équitation est le premier sport féminin par le nombre de licenciés, il s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes, et on peut mettre le pied à l’étrier à n’importe quel âge, quelle que soit sa condition physique.

Journée du cheval, dimanche 11 septembre, dans toute la France.