Paris : le «plan tourisme» a fait ses preuves cet été, avec une baisse de 12 % des vols avec violence

Alors que le dispositif policier déployé dans le cadre du «plan tourisme» a pris fin il y a une semaine, la préfecture de police de Paris dresse le bilan ce lundi 12 septembre du nombre de faits recensés et du nombre d’interpellations, et se félicite de la baisse de la criminalité.

Huit zones touristiques placées sous haute vigilance tout l'été, et un déploiement policier qui paie. Dressant le bilan de son «plan tourisme» déployé autour du Louvre, de Notre-Dame de Paris, du Champ-de-Mars, des Champs-Elysées, du Trocadéro ou encore de la Butte Montmartre du 20 juin au 4 septembre, la préfecture de police de Paris (PP) fait état ce lundi d'une baisse des vols avec violences et des vols à la tire et d'une hausse du nombre d'interpellations.

2.334 vols avec violence cet été à Paris

Depuis le début de l'été 2022, 2.334 vols avec violence ont été constatés par les forces de l'ordre à Paris, contre 2.643 au cours de la même période en 2021, fait savoir la PP. Soit une baisse de 12 % par rapport à l'an passé, alors même que le nombre de touristes a considérablement augmenté entre 2021 et 2022. De même, 5.501 vols à la tire ont été constatés, contre 5.659 lors de l'été 2021.

Bilan du plan tourisme 2022 | Renforcement de la sécurisation dans 8 zones touristiques par @prefpolice durant la période estivale à #Paris.



Consultez notre communiqué de presse #VotreSécuritéNotreQuotidien pic.twitter.com/JxJnXzj4dV — Préfecture de Police (@prefpolice) September 12, 2022

La PP évoque également l'interpellation de 41 joueurs de bonneteau et 742 vendeurs à la sauvette, contre seulement 2 et 180 l'année précédente sur la même période. De «bons résultats» selon l'institution, qui justifie ces chiffres «par le renforcement des opérations de sécurisation sur le secteur Champ-de-Mars-Tour Eiffel Trocadéro», avec 20 policiers supplémentaires «chaque jour sur le secteur».

Les vols de montres de luxe en recul

Autre point chaud : les vols de montres de luxe (dont le montant dépasse 5.000 euros), considérés comme un problème à traiter en «priorité» d’autant que les auteurs de ces vols «font désormais preuve d'une violence débridée sur leurs victimes», selon la PP. A ce sujet, «une baisse significative des vols de montres de luxe a été enregistrée à Paris, en recul de 44 % par rapport à l'été 2021, et ce malgré le retour des touristes dans la capitale», relève l'institution, qui se félicite également du taux d'élucidation.

«Le taux d’élucidation de ces affaires ne cesse de progresser, de même que le taux d’incarcération des auteurs qui s’établit à 56 % depuis début 2022, soit près de 90 individus qui ont été déférés et placés en détention, dont 17 rien que sur la période de juillet-août 2022» se targue la PP, qui doit faire face à un phénomène qui se professionnalise, «autour de réseaux structurés, impliquant des individus ayant une excellente connaissance du marché de la montre de luxe».

Un bilan positif donc pour la PP, dans un contexte où il est question, malgré la fin du «plan tourisme» pour cet été, de poursuivre le renforcement policier dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui-même annoncé l'affectation prochaine, «à partir du 31 octobre», de «350 nouveaux policiers» qui sortiront tout juste de formation, exclusivement dans l'agglomération parisienne.