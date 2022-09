Allocations : une famille touche près de 6.000 euros d'aides au mois d'août

Une attestation de prestations sociales concernant une famille du Bas-Rhin montre qu’elle a touché près de 6.000 euros d’aides pour le mois d’août.

Un message sur les réseaux sociaux et la polémique a explosé. Une photo d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a été diffusée sur les réseaux sociaux, montrant qu’une famille a pu toucher 5.789,53 euros d’aides de l’Etat pour le mois d’août.

Le document a notamment été relayé par le député Les Républicains Eric Ciotti, qui s’est insurgé : «voilà où va l’argent des Français ! L’Etat ne (doit) plus être la vache à lait de certains profiteurs (…). Nous devons en finir avec l’assistanat !»

6000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants, voilà où va l'argent des Français !





L'Etat ne plus être la vache à lait de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales.





Nous devons en finir avec l'assistanat !

Exprimant son souhait de plafonner les allocations sociales, une idée largement reprise et partagée parmi les messages de réactions à la publication, l’élu, qui est également candidat à la présidence des LR, a aussi précisé que cette famille avait 10 enfants.

Il s’agit là d’une des raisons de cette somme si importante versée par la CAF. En effet, le document, authentifié par l’organisme comme étant bien réel et exact, montre cinq aides différents auxquelles a eu le droit la famille.

Un profil familial particulier

Les deux plus élevées sont liées au nombre d’enfants : les allocations familiales sous conditions de ressources (1.852,79 € + 77, 29 € de rappel pour juillet et août), versées en fonction du nombre d’enfant à charge et l’allocation de rentrée scolaire (1940, 28 €). Se trouve également la Paje (182 € + 6,99 €), donnée aux parents d’un enfant de moins de trois ans. La famille bénéficie également des APL (447,56 € + 12 €) et du RSA (1.199, 04 €), pour les personnes sans activité (ou aux revenus faibles).

Cette somme de 5.789,53 euros s’explique ainsi par le profil particulier de cette famille, avec 10 enfants à charge, dont un au moins de moins de trois ans, alors que les parents sont au RSA.

Il est à noter qu’en temps normal, la ligne d’allocation de rentrée scolaire n’existe pas. Si l’on enlève également les rappels pour juillet et août, leur aide habituelle chaque mois s’élève à environ 3.780 euros.

De quoi faire bondir de nombreux internautes, qui s’indignent de voir l’Etat verser une telle somme. «Pendant ce temps-là, je bosse pour 1.500 € net, je paye tout, j’ai droit à rien mais suis imposable. Je comprends que ça énerve de plus en plus», a ainsi écrit l’un d’eux. D’autres ont pointé la France «pays de l’assistanat» ou des «profiteurs du système». A l’inverse, des commentaires estiment normal d’aider cette famille.