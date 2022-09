Paris : les maires de l'ouest parisien s'organisent face aux difficultés de circulation aux portes de la capitale

Près de trois mois après avoir tapé du poing sur la table une première fois, plusieurs maires de l'ouest parisien ont décidé de s'organiser avec les forces de l'ordre pour faire face aux difficultés de circulation notamment causées par les chantiers en cours sur leur territoire.

Réunis par la même envie de faire valoir les intérêts de leurs administrés, Geoffroy Boulard, maire du 17e, Rémi Muzeau, maire de Clichy-la-Garenne, Agnès Pottier-Dumas, maire de Levallois-Perret, et Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, estiment avoir obtenu des «mesures concrètes» pour fluidifier le trafic autour de leur ville respective.

Une coordination des différentes polices

«Tout le monde doit prendre sa part dans la sécurisation et la fluidification de la circulation aux portes de Paris et de manière concertée avec la préfecture de police de Paris», ont-ils conjointement fait savoir dans un communiqué, expliquant avoir obtenu de la préfecture qu'elle «se coordonne avec les 4 polices municipales de Paris, Clichy, Neuilly et Levallois pour organiser une présence physique à chacune des portes de Paris et aux heures de pointe».

En outre, «des opérations de vidéo-verbalisation ciblées sur les secteurs problématiques» seront désormais réalisées «dans le cadre de la régulation du trafic routier», se sont félicités les édiles. Et ce, alors qu'«un comité» composé de la Ville de Paris, de la Préfecture de Police et des communes concernées «se réunira de manière régulière [...] afin de maintenir une bonne coordination le temps des travaux».

D'importants travaux dans l'ouest parisien

Un grand pas face à une situation que ces 4 maires qualifient d'«insupportable pour les automobilistes comme pour les riverains». Le 6 juillet dernier, ces mêmes maires avaient écrit un courrier au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui témoigner des problèmes de circulation générés par les importants travaux actuellement en cours dans l'ouest parisien.

En cause notamment ? Les travaux de prolongement de la ligne T3b du tramway mais aussi ceux en cours Porte Maillot, qui engendrent selon eux «de nombreux reports» de circulation dans leurs communes respectives, et génèrent «de réelles tensions entre automobilistes, cyclistes et motards, des incivilités au volant, des nuisances sonores, de la pollution environnementale et compliquent la circulation des services d'urgence».