JO 2024 : «On va en prendre plein les yeux», promet Emmanuel Grégoire au sujet de la cérémonie d'ouverture

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques – qui seront organisés à Paris à l'été 2024 – vont être un «écran formidable pour la Ville», le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire a estimé ce jeudi 22 septembre qu'il s'agissait là d'«une immense chance» mais également d'une «lourde responsabilité», tout en promettant qu'«on allait en prendre plein les yeux».

Estimant que les JO de Paris 2024 était «une immense chance» pour la capitale, Emmanuel Grégoire a souligné la «responsabilité» qui était désormais celle de la municipalité de présenter Paris sous son meilleur jour. «On doit faire la démonstration que les JO sont utiles pour tout le mode [...] On va utiliser ces Jeux pour deux choses : présenter la ville de la façon la plus exceptionnelle qui soit et accélérer sa transformation dans les domaines de l'adaptation aux enjeux climatiques, mais aussi en matière de pratiques sportives et culturelle, a expliqué ce jeudi le premier adjoint à la mairie de Paris, à l'occasion du festival «Demain le Sport».

Le «traveling le plus célèbre du monde»

Ce sera une «fête particulièrement réussie», a-t-il également promis, soulignant que parmi les originalités de cet événement, celle qu'il ait lieu «en coeur de ville» le rendait d'autant plus exceptionnel. «L'idée, c'est d'avoir une olympiade en coeur de ville qui va magnifier les bâtiments et réciproquement des bâtiments qui vont magnifier les épreuves sportives», a-t-il poursuivi. Enumérant les monuments parisiens, tels que la tour Eiffel, le Champ-de-Mars, les Invalides ou encore la Concorde, le premier adjoint a annoncé une cérémonie d'ouverture, «traveling le plus célèbre du monde», qui en mettra «plein les yeux».

Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 seront une grande fête !





Mais ce seront aussi un incroyable accélérateur pour rendre @Paris plus accessible pour toutes et tous, plus végétale et plus sportive !#PourLesJeuxetPourLongtemps#DemainLeSportpic.twitter.com/kq0KGRJv9Y — Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 22, 2022

Outre la cérémonie, Emmanuel Grégoire a aussi évoqué la question centrale des transports en commun, assurant que les Jeux étaient déjà un «accélérateur spectaculaire» pour lancer et tenir certains chantiers. Prenant l'exemple du Grand Paris Express, «probablement le chantier du siècle qui a l'avantage de faire de la distribution de banlieue à banlieue sans passer par la ville centre» selon lui, l'élu socialiste a confié qu'il mettrait «sa main à couper que sans l'échéance des JO, [le chantier] aurait dérivé».

On se baignera dans la Seine «quoi qu'il arrive»

Enfin, le premier adjoint à la mairie de Paris a confirmé qu'il y aurait «au moins quatre bassins dans la Seine» comme héritages des JO. «Il faut bien se dire qu'on ne sautera pas des ponts», [...] mais sans les Jeux, «on ne se baigne pas dans la Seine», a-t-il affirmé, rappelant qu'il avait fallu «injecter 3 à 4 milliards d'euros pour ce projet», avec pour principal défi de mettre en conformité de la collecte des eaux usées, via notamment la fin des «mauvais branchements privés» en amont de la capitale.

«Quoi qu'il arrive on se baignera dedans», a-t-il finalement lancé. A son côté, le président du comité d'organisation des JO de Paris 2024 Tony Estanguet a confirmé que «les tests de cet été [étaient] très très très encourageants». Et d'assurer : «donc, quoi qu'il arrive, grâce aux JO la qualité de l'eau de la Seine sera bien meilleure et les tests de cet été ont montré qu'on est déjà à des niveaux qui permettent la baignade».