Olivier Véran : «quand on dit qu’il faut faire un effort de sobriété énergétique, cela ne veut pas dire que la France n’a plus d’énergie»

Invité ce mercredi 28 septembre dans La Matinale, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est revenu sur la situation énergétique de la France à l'approche de l'hiver.

Le ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, était l'invité de La Matinale ce mercredi.

Interrogé sur la menace qui plane autour des Français concernant l'approvisionnement en gaz et en électricité à l'approche de l'hiver, ce dernier s'est voulu rassurant : «quand on dit qu’il faut faire un effort de sobriété énergétique, cela ne veut pas dire que la France n’a plus d’énergie», rappelant «cela ne veut pas dire qu'on doit vivre dans des igloos ou considérer qu'on aurait fait un bond en arrière de 50 ans».

Face à la hausse des prix de l'énergie, en raison de la guerre en Ukraine notamment, le gouvernement français avait appelé en juillet dernier à la sobriété et invité les Français à faire davantage attention à leur consommation énergétique.

Une demande que le ministre a par ailleurs voulu expliquer au micro de Laurence Ferrari : «ce qu'on demande aux Français et d'ailleurs on leur donnera cette feuille de route, c'est une liste de petits gestes qui réduirait de 10 % leur facture, et qui réduirait la consommation énergétique du pays» avant d'ajouter «ce qui est bon pour l'hiver et surtout bon pour la planète à long terme».

A noter que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait de son côté annoncé sur CNEWS que «les stocks de remplissage de gaz stratégique étaient aujourd'hui remplis à 80%» et qu'ils seraient remplis à 100% avant le 1er novembre».