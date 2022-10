Covid-19 : pas assez de deuxièmes doses de rappel administrées, selon la Haute Autorité de Santé

Alors qu’une nouvelle campagne de vaccination s’ouvre ce lundi, la Haute Autorité de Santé a alerté sur le nombre trop faible de deuxièmes doses de rappel administrées dans l’Hexagone.

«Il faut corriger ça.» Moins de 50% des personnes de plus de 60 ans ont réalisé leur deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19, a averti ce lundi Elisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute autorité de santé. «Il faut corriger ça puisqu’il y a actuellement une nouvelle vague épidémique. Les personnes sont de plus en plus loin de leur dernier rappel, les facteurs de risque et la vulnérabilité vis-à-vis du Covid-19 touchent toujours les mêmes personnes, il est vraiment temps de procéder à un nouveau rappel avec des vaccins adaptés», a-t-elle alerté sur Franceinfo.

La Haute Autorité de Santé avait émis un avis favorable à l’administration d’une deuxième dose de rappel pour les personnes de plus de 60 ans et pour tous les professionnels de santé en juillet dernier.

Ce lundi 3 octobre, une nouvelle campagne de vaccination s’ouvre avec les vaccins bivalents, spécialement conçus pour s’attaquer au variant Omicron du coronavirus, majoritaire depuis plusieurs mois. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'élargir le populations ciblées, «parce que le virus qui circule est le même, que les personnes fragiles sont les mêmes et ce qui est vraiment important, c'est de protéger les personnes fragiles», a rappelé Elisabeth Bouvet, pour qui une vaccination régulière contre le Covid-19 pour les personnes fragiles est «possible». Les autorités de santé conseillent une nouvelle injection entre trois et six mois après la précédente.

La circulation du virus du Covid s'intensifie en France depuis le rebond de l'épidémie commencé début septembre et les hospitalisations augmentent aussi, avec désormais près de 700 nouvelles admissions quotidiennes.