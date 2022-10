Jean-Luc Mélenchon : après son tweet sur la Révolution française, il attaque Aurore Bergé et Olivier Véran

Après son tweet comparant la marche à venir contre la vie chère, à la Révolution française, Jean-Luc Mélenchon avait été épinglé par Olivier Véran et Aurore Bergé, qui avaient jugé cette sortie violente.

Une analogie qui n’aura pas plu à tout le monde. Jeudi 6 octobre, Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé sur la marche contre la vie chère, qui se tiendra à Paris le 16 octobre prochain.

Dans son tweet, le leader des Insoumis fait référence à un vieil épisode de l’Histoire française : «Le 5 et le 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre», a-t-il déclaré.

Le 5 et le 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre.

Les réactions ont été très rapides, à commencer par celle d’Olivier Faure, qui s’était indigné le jour même : «Là, Jean-Luc, tu peux faire mieux. La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre», avait-il répliqué.

Là Jean Luc tu peux faire mieux. La provocation n’est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n’y a plus ni roi ni reine. Nous n’aurons ni pique ni fourche. Notre mobilisation sera non violente et sa force c’est son message : la justice contre le désordre social. https://t.co/rhIrU0ivok

— Olivier Faure (@faureolivier) October 6, 2022