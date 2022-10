JO 2024 : une première journée paralympique organisée ce samedi à Paris

C'est la première journée paralympique organisée à Paris, moins de deux ans avant la tenue des JO de Paris 2024 : ce samedi 8 octobre place de la Bastille, les sports paralympiques seront mis à l'honneur le temps d'un après-midi.

La première journée paralympique en France va être organisée ce samedi 8 octobre, de midi à 21h, sur la place de la Bastille à Paris. L'occasion de découvrir les sports paralympiques, de rencontrer les athlètes qui les pratiquent et d'assister à des démonstrations inédites.

J-1 avant la 1ère #JournéeParalympique en !



Rencontre + de 160 athlètes,



Teste des sports paralympiques,



Assiste à des démonstrations inédites,



DJ set all day long et Showcase avec MYD et Chilla en fin de journée...



On t'attend #Paris2024@TCurin @Paris @FRAparalympique pic.twitter.com/ekGok800Ly — Paris 2024 (@Paris2024) October 7, 2022

Un terrain de jeu de 15.000 m2

Pour l'occasion, une scène centrale ainsi que plusieurs autres «playgrounds» ont été installés sur «un terrain de jeu de 15.000 m2 à ciel ouvert» pour ce qui doit être «un avant-goût des Jeux Paralympiques de Paris 2024».

«Toute la journée, des initiations sportives en compagnie des plus grands athlètes de haut niveau seront proposées au public sur plusieurs espaces aménagés», promettent les organisateurs de cette journée.

Au programme : démonstration d’escrime fauteuil, performance de l’acrobate Karim Randé ou encore démonstration de para aviron avec Perle Bouge, médaillée d'argent aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 et de bronze aux Jeux de Rio 2016, qui tentera de battre le record du monde sur 500 mètres.

Mais aussi initiation de danse avec Fauve Hautot et du nageur paralympique Sami El Gueddari, démonstration de breaking avec Bboy Haiper, finaliste de La France a un incroyable Talent, et Bboy Caesar mais aussi démonstration et initiation à la Boccia.

Un dispositif policier mis en place

A noter qu'à cette occasion, un important dispositif policier sera mis en place, notamment pour détourner la circulation routière et assurer la sécurité de l'événement. «Un périmètre de sécurité sera institué samedi de 11h à 21h30 sur l’intégralité de la place de la Bastille depuis l’ensemble des intersections desservant la place», a ainsi communiqué la préfecture de police de Paris ce vendredi.

Dispositif de sécurisation mis en place à l'occasion de la journée paralympique @Paris2024 , qui se déroulera ce samedi 8 octobre, place de la Bastille.





Consultez notre communiqué de presse. pic.twitter.com/p6Li12OPe4 — Préfecture de Police (@prefpolice) October 7, 2022

En outre, la circulation des véhicules sera interrompue sur un périmètre plus large autour de la place de la Bastille, du samedi dès minuit jusqu'au dimanche 9 octobre à 9h. Trois entrées seront dédiées au public, aux angles entre la place de la Bastille et la rue du Faubourg Saint-Antoine, le boulevard Richard Lenoir et la rue Saint-Antoine, a fait savoir la PP.