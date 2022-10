JO 2024 : découvrez le parcours exigeant du marathon des Jeux Olympiques à Paris

Les organisateurs ont dévoilé, ce mercredi 5 octobre, le parcours du marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec un départ depuis l’Hôtel de Ville et une arrivée à l’Esplanade des Invalides.

Un parcours aussi exigeant que symbolique. Le tracé du marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été dévoilé par les organisateurs ce mercredi. Et pour cette épreuve, qui est l’une des plus emblématiques des JO, le comité olympique a fait le choix de s’inspirer de la «marche des femmes» d’octobre 1789, durant laquelle des milliers de femmes ont traversé Paris pour se rendre jusqu'au château de Versailles, pour réclamer notamment du pain et des réformes au roi Louis XVI.

Un parcours particulièrement exigeant

L’ensemble des participants s’élanceront ainsi depuis l’Hôtel de Ville, avant d’arpenter les rues de la capitale et de traverser 8 villes de proche couronne, tout en sillonnant quelques-uns des plus beaux sites et monuments comme la Pyramide du Louvre, le Grand Palais, le Château de Versailles ou encore la Tour Eiffel. Et après 42,195 km d’effort, l’arrivée sera jugée à l’Esplanade des Invalides.

Ce parcours se veut particulièrement intense, avec plusieurs côtes pour un dénivelé positif de 438 m, plus important que sur la plupart des grands marathons actuels. Et il sera utilisé aussi bien pour la course masculine (samedi 10 août) que pour l’épreuve féminine (dimanche 11 août), et le «marathon pour tous», disputé pendant les JO et ouvert à un peu plus de 20.000 marathoniens amateurs.

«Avec son profil inédit, le marathon de Paris 2024 représente un très beau défi sportif pour les athlètes, dans un cadre somptueux. Cette course, plus incertaine que jamais, promet d’être mythique», a confié la Britannique Paula Radcliffe, détentrice du record du monde féminin entre 2003 et 2019.

«Le marathon de Paris 2024 aura forcément une saveur particulière. Performer dans un cadre aussi impressionnant, chargé d’Histoire et de symboles, c’est une expérience unique. Je ne pouvais espérer plus belle course pour les Jeux», a déclaré le Kényan Eliud Kipchoge. Et sur ce parcours dans les rues de la capitale, le double champion olympique du marathon et recordman du monde sera le grand favori à sa propre succession.