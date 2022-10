Pénurie d'essence : quelles sont les applications pour en trouver ?

Alors que la pénurie de carburants s'étend en France, plusieurs applications mobiles permettent aux usagers de trouver une station-service approvisionnée.

Des outils indispensables en ce moment. Face à la pénurie de carburants qui sévit depuis déjà plusieurs jours dans l'hexagone, des applications mobiles permettent de localiser une station-service approvisionnée et surtout d'éviter de faire le tour des dépôts sans pouvoir remplir son réservoir.

Notre chroniqueur Pierre Chasseray, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, en a isolé quatre : SLMC (Station la moins chère), Gasoil now, Essence & co et Gaspal.

Des informations à croiser

Ces quatres applications sont disponibles sur smartphones (Android et iOS) et fonctionnent grâce à la géolocalisation. Les stations-service renseignent directement si les pompes sont vides ou s'il reste du carburant, tout en en précisant la nature (gasoil, SP95, SP98, etc.).

Surtout, à l'image de l'application Waze qui permet aux automobilistes de signaler un danger (nid de poule, accident, débris sur la chaussée...), l'utilisateur peut également notifier, via une application, s'il reste du carburant dans la station-service.

«Si on croise toutes les données de plusieurs applications, on arrive à un taux de fiabilité proche des 100%», certifie Pierre Chasseray, qui rappelle que les stations-service restent, généralement, plus fournies à «15-20 km des villes».