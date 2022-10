Nadine Morano : «On est en train de ruiner les Français»

Invitée ce mercredi 12 octobre dans La Matinale de CNEWS, Nadine Morano, députée Européenne LR, est revenue sur le projet de loi de finances qui a été presenté ce lundi à l'Assemblée nationale et que le gouvernement prévoit d'adopter sans vote.

L’eurodéputée LR Nadine Morano a dénoncé ce mercredi sur CNEWS le projet de loi de finances du gouvernement, abordé depuis le début de la semaine à l’Assemblée nationale et qu’il souhaite faire adopter sans vote.

Elle a pointé «47 milliards (d’euros) de dépenses supplémentaires, 1,4 milliard sur le programme 303 concernant l’immigration et l’hébergement des immigrés, l’aide médicale d’Etat qui passe à 1,2 milliard d’euros». «Tout cela, ce n’est pas notre orientation politique», a appuyé l’élue Les Républicains, en expliquant que son camp ne devrait ainsi pas voter le projet de loi.

«Aujourd’hui, un Français est endetté à cause de ces budgets à 45.000 euros. La dette atteint plus de 3 milliards (…). On est en train de ruiner les Français», a averti Nadine Morano.

Concernant le bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie, prolongé par le gouvernement pour cet hiver, l’eurodéputée LR a estimé qu’il s’agissait «d’une réponse à leur catastrophe». «S’ils n’avaient pas mis notre filière nucléaire dans cette situation, on ne serait pas obligé de redépenser de l’argent en demandant à des techniciens américains de venir réparer nos centrales. On marche sur la tête».