Saint-Lô : un jeune homme de 17 ans fait irruption dans un lycée pour étrangler un élève

Un jeune homme de 17 ans a pénétré dans l’enceinte du lycée Curie-Corot à Saint-Lô (Manche) et s’est attaqué à un élève vendredi 14 octobre. Il l’a étranglé et lui a porté des coups au niveau du visage.

La pause déjeuner du lycée Curie-Corot à Saint-Lô (Manche) a tourné au drame ce vendredi 14 octobre 2022. Durant la pause méridienne, un jeune homme de 17 ans a fait irruption dans l’enceinte du lycée et s’en est pris violemment à un élève âgé de 17 ans également, en l’étranglant et en lui portant des coups au visage, d’après une source judiciaire à CNEWS.

La scène de violence a pris fin à la suite de l’intervention de deux assistants d’éducation. La victime bénéficie d’une ITT de 5 jours face aux lésions constatées et est psychologiquement atteinte mais son pronostic vital n’a pas été engagé.

Le mineur mis en cause a été rapidement identifié, interpellé et placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre. Cette agression serait motivée par la volonté de venger sa sœur, scolarisée dans le même établissement, et qui subirait des moqueries. La garde à vue a été prolongée en fin d’après-midi ce samedi 15 octobre.