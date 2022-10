Alimentation : y aura-t-il une pénurie de riz pour la fin d'année ?

Le Syndicat de la rizerie française (SRF) alerte sur de possibles ruptures d'approvisionnements et des hausses sur toutes les variétés de riz.

Vers un nouvel aliment en rupture dans les supermarchés. Depuis quelques jours, les craintes augmentent du côté du Syndicat de la rizerie française (SRF), qui alerte sur des ruptures de stocks et des hausses de prix à venir sur le célèbre féculent, chez nos confrères de LSA conso.

C'est un aliment très prisé des Français, avec près de cinq kilos consommés par an et par personne. Par ailleurs, la France en a produit près de 78.000 tonnes en 2020, selon le rapport de FranceAgriMer datant de 2022, dans des rizières du sud de la France (Bouches-du-Rhône, Gard et Aude).

Mais cette production est bien insuffisante pour couvrir les besoins en consommation et utilisations agricoles. Ainsi, sur la saison 2020-2021, ce sont près de 500 000 tonnes de riz, brisures incluses, qui ont été importés dans l'Hexagone. La céréale est majoritairement importée d'Italie (28%), de Thaïlande (15%) et d'Espagne (14%).

Le dérèglement climatique et la guerre en Ukraine en cause

Selon le SRF, le dérèglement climatique serait la première raison pour expliquer ces prochaines pénuries. «Les conditions climatiques (fortes chaleurs puis fortes pluies) ont pesé sur les rendements de riz en Inde et au Pakistan)». Ainsi, au moins 250.000 tonnes de céréales auraient été perdues.

En cause également, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, jouant indirectement sur les quantités distribuées par les pays exportateurs. Ainsi, l'Inde, dont provient 12% du riz utilisé en France, «après avoir interdit les exportations de blé [...], a interdit l'exportation de la brisure de riz et instauré und taxe de 20% sur l'exportation du riz».

Les problèmes climatiques ont également touché Europe, avec une rude sécheresse estivale dans l'ensemble des pays et tout particulièrement l'Espagne ainsi que l'Italie, qui représentant à eux deux près de la moitié du riz consommé en France.

De même, la crise énergétique devrait être un dernier coup de massue supplémentaire pour les consommateurs. «Les arrêts dans les usines d’étuvage des pays tiers ne sont plus à exclure et les risques de rupture sont réels», s'inquiète le Syndicat de la rizerie française. À cela s'ajoutent enfin les coûts toujours plus lourds de transport et d'emballages. Selon les données de l'Insee, l'indice de prix du riz a augmenté de 18% entre août 2021 et le même mois en 2022.

Conséquence, outre des pénuries possibles, les consommateurs devraient voir le paquet de riz flamber dans les mois qui viennent. Certaines variétés, comme le risotto, le basmati ou l'étuvé (plus énergivore), seront encore plus touchées.

Avant le riz, des produits comme la moutarde, l'huile de tournesol ou la farine de blé étaient en rupture dans les supermarchés.