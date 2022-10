Mondial de l'auto 2022 : les youtubeurs de «Vilebrequin» vont mettre le feu

Les deux youtubeurs stars de Vilebrequin seront présents sur leur stand pendant le mondial de l'auto 2022, Porte de Versailles, du 17 au 23 octobre.

Si vous constatez un attroupement autour d'un grand barbu et d'un petit blondinet, pendant le mondial de l'auto, c'est normal. En quelques années, Pierre Chabrier et Sylvain Lévy sont en effet devenus de véritables stars en France (plus de 2 millions d'abonnés à l'heure actuelle) pour les amateurs de «vroum vroum» sur Youtube.

Dès l'ouverture du salon de l'auto, ce lundi 17 octobre, et jusqu'à dimanche prochain, les deux passionnés disposeront d'un stand de 500m2 pour accueillir fans et curieux dans le hall 6 comme il se doit.

Le 1000tipla à découvrir

Sur place, ils présenteront notamment leur plus belle réussite : un véhicule hautement improbable, baptisé 1000tipla. Ce véhicule, qui devait être au départ un Fiat Multipla de course, est devenu un concept car de 1.000 chevaux, créé de toutes pièces, après l'incroyable succès d'une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank.

Alors que Vilebrequin visait 50.000 euros, le projet a récolté plus d'un million. Ils ont ainsi pu créer un véhicule totalement dingue, quasiment sans limite technique, avec des partenaires prestigieux tels W-Auto Sport pour la partie mécanique, Kei Miura pour le kit carrosserie ou bien Works Wheels pour les jantes.

Trois ans plus tard, après des galères sans nom, le 1000tipla est prêt et le public va pouvoir l'admirer de près. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul présent sur place.

Des concours et des véhicules «cobayes»

Puisque les deux passionnés se sont fait un nom en se lançant dans des défis farfelus, ils ont apporté avec eux certaines voitures «cobayes» qui ont souffert entre leurs mains. Dans le hall 6, vous pourrez par exemple «admirer» celle qui a sauté des dos d’âne à plus de 170 km/h ou celle qui roule (très mal) sans huile.

Ils présenteront aussi de vraies voitures mythiques qu'ils ont pu essayer au cours de leurs vidéos, à savoir trois légendes du rallye ou encore des supercars très rares comme la Porsche Carrera GT.

On attend également des deux Youtubeurs quelques performances retentissantes sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche matin, ils ont commencé leur échauffement. Et ils n'étaient pas contents.