Mondial de l'auto 2022 : les voitures à ne pas manquer sur le salon

Alors que le Mondial de l'auto 2022 ouvrira ses portes au grand public ce mardi (après une journée de lundi dédiée aux professionnels), plusieurs véhicules attireront tous les regards Porte de Versailles, jusqu'au 23 octobre.

Le Mondial de l'auto, qui fait son grand retour cette semaine après quatre ans d'absence, est un véritable labyrinthe pour les non-initiés. Trouver les stands les plus grands n'est pas forcément un problème, mais certaines pépites à ne pas manquer sont bien cachées.

La nouvelle Peugeot 408

Présentée en mai 2022, la nouvelle Peugeot 408 fera ses grands débuts au Mondial. Conçue en même temps que la 308, elle est le chaînon manquant entre le monde des berlines et celui des SUV. Avec ses motorisations hybrides rechargeables, elle proposera entre 180 et 225 chevaux.

Hall 4, Stand 415

Une ribambelle de Ferrari

Ferrari n'aura pas de stand officiel au Mondial. Comme d'autres marques prestigieuses (Aston, Lamborghini, Porsche, Bugatti…), le constructeur italien se fait discret, et ce malgré la sortie de son énorme SUV Purosangue. Malgré tout, il est possible de voir seize magnifiques Ferrari sur le salon, car Le Mondial, en partenariat avec le magazine Sport Auto, a réussi à réunir des modèles Ferrari récents de toute beauté. Parmi eux, une LaFerrari, une très rare Monza SP2, une 458 aperta ou encore une 296 GTB. Ce stand un peu particulier a été créé au profit de l’association de la Fondation Perce-Neige, fondée en 1966 par Lino Ventura, qui lutte contre le handicap physique ou psychique. Pour récolter des fonds, l'accès au stand sera payant : les visiteurs devront débourser 5 euros en plus de leur billet d'entrée.

Hall 4, Stand 450

Une Renault 5 Turbo venue d'ailleurs

La marque au losange débarque au Mondial avec un sublime Show-car : La Renault 5 Turbo 3E. Clairement inspirée, sur le plan esthétique, des mythiques Renault 5 Turbo et Turbo 2, elle joue dans une autre catégorie, en termes de motorisation. Elle adopte en effet deux moteurs électriques entraînant chacun une roue à l’arrière. Avec 380 chevaux et un couple de 700 Nm, c'est une véritable bête de concours, capable d'atteindre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Hall 6, stand 603

La beauté de l'hydrogène

En première mondiale au salon de Paris, Hopium, une jeune marque automobile française, présentera sa Machina Vision. Cette berline spacieuse est originale à plus d'un titre, et notamment car elle fonctionne à l’hydrogène. Son moteur électrique, alimenté par une pile à hydrogène, développe 500 chevaux, et lui permet d’atteindre les 230 km/h, tout en bénéficiant d’une autonomie de 1.000 km.

la micro-tentation mobilize

La marque Mobilize, créée par Renault et dédiée aux solutions alternatives, présente la Duo. Cette micro-citadine électrique vise à remplacer la Twizy, et se positionne directement sur le segment occupé par la Citroën Ami.

La recette est identique, avec des dimensions réduites, deux places, et une formule d'abonnement mensuel. Quant à son autonomie de 140 km, elle devrait séduire ceux qui cherchent un petit véhicule sobre et facile à garer.

Hall 6, Stand 611