Royaume-Uni : qui pourrait remplacer Liz Truss si elle est évincée du poste de Premier ministre ?

Première ministre du Royaume-Uni depuis le départ de Boris Johnson, Liz Truss est déjà en difficulté. Obligée de présenter ses excuses après ses «erreurs» concernant le budget, elle pourrait être remplacée.

Arrivée depuis six semaines à peine au 10 Downing street, Liz Truss pourrait déjà être évincée. Lundi 17 octobre, la Première ministre présentait ses excuses au micro de la BBC après ses «erreurs» après l’abandon de son projet sur le budget. «Je veux assumer la responsabilité et m’excuser pour les erreurs qui ont été faites» avait-elle dit.

Ces «erreurs» pourraient lui coûter cher. En effet, des rumeurs de démission courent déjà les rues de l’autre côté de la Manche. D’après The Independent, cinq personnes pourraient prétendre au poste de Premier ministre.

Rishi Sunak

A commencer par Rishi Sunak, 42 ans et ancien ministre des Finances. Battu par Liz Truss lors de la phase finale du processus de désignation du chef du parti conservateur, il serait le favori en cas de démission de Liz Truss. Anciennement banquier, Rishi Sunak avait longuement alerté sur l’inflation actuelle pendant la campagne.

Jeremy Hunt

Nouveau ministre des Finances depuis vendredi 14 octobre 2022 et ancien ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt figure aussi en bonne place pour remplacer Liz Truss. Cette dernière, très affaiblie par ses récents échecs, semble en retrait par rapport à Jeremy Hunt qui tiendrait les rênes du pouvoir. Âgé de 55 ans, Jeremy Hunt a confié à la BBC qu’après deux échecs en 2019 puis cet été, il ne souhaitait plus se lancer dans la course au poste de Premier ministre.

Penny Mordaunt

Âgée de 49 ans, Penny Mordaunt était candidate contre Liz Truss pour succéder à Boris Johnson. Ancienne ministre de la Défense et actuelle chargée des relations avec le Parlement, elle était la favorite des militants conservateurs en début de campagne. Elle pourrait s’allier à Rishi Sunak pour former un ticket Mordaunt-Sunat d’après le Times.

Ben Wallace

Actuel ministre de la Défense, Ben Wallace a vu son nom ressurgir comme possible figure d’unité pour le parti conservateur. L’homme politique de 52 ans a cependant réfuté cette hypothèse en assurant vouloir rester au ministère de la Défense dans les colonnes du Times.

Boris Johnson

L’hypothèse la plus étonnante est celle qui voit Boris Johnson, prédécesseur de Liz Truss, lui succéder. A 58 ans, son départ avait été précipité après le scandale des fêtes à Downing street en pleine période de restrictions anti-Covid. Actuellement conférencier actif à travers le monde, il ne s’est pas encore exprimé sur un potentiel retour au poste de Premier ministre, qu’il a occupé pendant trois ans.