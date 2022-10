49.3 : pourquoi les motions de censure de l’opposition ne devraient pas aboutir

Alors que le gouvernement veut utiliser l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2023, l’opposition va répondre en proposant des motions de censure. Mais en l’absence d’accord entre les différents partis politiques, aucune majorité absolue ne devrait se dégager, laissant la voie libre au 49.3.

Les divergences qui scindent les grands groupes politiques de l’Assemblée nationale devraient jouer en faveur de la majorité. Ce mercredi, le gouvernement devrait utiliser l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour adopter sans vote le premier volet du budget 2023. Face à cette éventualité qui se précise ces derniers jours, l’opposition a prévu de répondre avec deux motions de censure, mais aucun texte commun.

Pour rappel, cette arme parlementaire pourrait renverser le gouvernement en cas de succès en obtenant la majorité absolue, soit le vote de 289 députés sur les 327 garnissant les rangs de l’opposition. Une fois déposée, la motion de censure doit être examinée dans un délai de 48 heures, avant un vote à l’Assemblée nationale où seuls les suffrages des députés favorables sont comptabilisés.

La Nupes prépare une motion de censure

Ce lundi, Alexis Corbière, le vice-président du groupe parlementaire LFI, a affirmé sur Twitter qu’une mention de censure était «prête» afin de «sanctionner le gouvernement». Il a regretté l’utilisation attendue du 49.3, la décrivant comme l’un «des traits les plus autoritaires de la Constitution de la Ve République».

L’utilisation du #49.3 fait partie des traits les plus autoritaires de la Constitution de la Vème République. Avec la #NUPES, nous avons prévu une motion de censure pour sanctionner le gouvernement, elle est prête ! #Europe1 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) October 17, 2022

Cette prise de position a été partagée par le chef de file du PS Olivier Faure. «Absolument. Ce sera un moyen de prendre date et de dire aux Françaises et aux Français qu’il y avait une autre politique possible. Nous regrettons que le gouvernement s’arc-boute et cherche à passer en force systématiquement, n’acceptant pas l’idée qu’il n’a pas de majorité absolue», a affirmé le premier secrétaire du Parti Socialiste, dans un entretien accordé à LCP mardi.

Oui, nous déposerons une motion de censure pour dire aux Françaises et aux Français qu’un autre chemin est possible.#DirectAN pic.twitter.com/39tW3JG8VZ — Olivier Faure (@faureolivier) October 18, 2022

Le RN riposte avec une autre motion de censure

Invitée à répondre sur un éventuel soutien à la motion de censure proposée par la Nupes, la candidate RN à la précédente présidentielle, Marine Le Pen, a rejeté cette possibilité. «Non, puisque nous aurons une motion de censure nous-mêmes», a expliqué la présidente du groupe RN sur BFMTV.

Cette ligne a été défendue par le vice-président de l’Assemblée nationale Sébastien Chenu. «Nous allons déposer nous-mêmes une motion de censure, qui sera probablement très différente de celle de la gauche puisqu’on ne s’oppose pas pour les mêmes raisons. J'imagine que LFI veut plus de crédits pour l'immigration, moins pour la police, etc. On n'a pas la même vision, on ne votera pas la motion de LFI», a détaillé le porte-parole du mouvement sur LCP.

Motion de censure : "On ne s'oppose pas pour les mêmes raisons. J'imagine que LFI veut plus de crédits pour l'immigration, moins pour la police etc. On n'a pas la même vision, on ne votera pas la motion de LFI", affirme @sebchenu.#DirectAN #QDActu pic.twitter.com/4b3Z9zIHgg — LCP (@LCP) October 18, 2022

Le vote LR décisif

Même en cas d’accord total entre le RN et la Nupes, ce qui serait peu probable, la majorité absolue serait loin d’être acquise. En effet, seuls 225 députés soutiendraient une motion de censure, alors qu’il en faudrait une soixantaine de plus pour faire barrage au gouvernement. Dans cette optique, le soutien des LR serait prépondérant mais le parti a déjà refusé de s’allier avec la Nupes.

Dans l’hypothèse où Nupes et RN votent la même Motion de censure, leurs votes conjoints n’excédera pas 225, loin de la majorité absolue requise ( 289 ). Pour que la Motion de censure soit adoptée, il faudrait que Les Républicains votent le texte de la Nupes. Exclu. https://t.co/wlY15ibGqL — Namias Robert (@NamiasRobert) October 12, 2022

«L’instabilité gouvernementale, faire tomber un gouvernement pour le faire renommer, n’apporterait pas grand-chose de positif au pays. Les élections législatives ont eu lieu il y a quatre mois et nous, nous respectons le choix des Français. Je n’ai que peu d’affection, et c’est une litote, pour le président Emmanuel Macron, et pour sa politique, mais j’en ai encore moins pour la politique et le comportement de La France insoumise», a affirmé Olivier Marleix, le président du groupe LR à l’Assemblée, dont les propos ont été relayés par Franceinfo.