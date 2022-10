Sondage : pour 37% des Français, le choix des vacances est déterminé par le contexte inflationniste

Alors que les vacances de la Toussaint se profilent, les Français vont faire attention à leur budget, révèle un sondage de l'institut CSA pour HERE.

Les vacances de la Toussaint s'annoncent financièrement compliquées pour de nombreux foyers français, pris en tenaille entre une flambée inflationniste et des pénuries de carburant.

Dans ce contexte, 37% des Français déclarent que leurs arbitrages en matière de vacances sont impactés par la situation actuelle, révèle le baromètre de l'Institut CSA pour HERE, filiale tourisme du groupe Vivendi.

Plus inquiétant, 13% des Français ont même abandonné l'idée de partir alors qu'ils en avaient l'envie.

un quart des Français prévoient de partir

Ainsi, seulement un quart des Français (26%) sont certains de partir en vacances. Parmi eux, 78% vont rester en France, la Bretagne étant la destination la plus plébiscitée par les sondés. Pour ceux qui préfèrent l'étranger, l'Italie et l'Espagne sont les pays les plus prisés pour cette Toussaint.

Ces chiffres sont à remettre dans la perspective des congés de la Toussaint qui sont traditionnellement une période de vacances moins privilégiée par les Français, rappelle l'Institut CSA dans son communiqué. Ainsi, 33% des Français déclarent, en général, ne pas partir à cette période, préférant miser sur les vacances d'hiver.

Cette attention portée au budget «vacances» ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, cet été, 15% des Français déclaraient avoir particulièrement surveillé leurs économies.

Etude menée par l’Institut CSA et réalisée en ligne, du 11 au 12 octobre 2022, auprès d’un échantillon représentatif de 1.008 Français âgés de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas.