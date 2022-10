Paris : une nouvelle cage pour Nénette et les orang-outan du Jardin des plantes

Nénette, l’orang-outan de Bornéo, vedette du Jardin des Plantes à Paris (Ve), et ses compagnons, vont voir leur enclos s’agrandir de 600m2 à partir de 2023. Ces travaux s’inscrivent dans un projet de rénovations d’envergure annoncé depuis 2014 par le Muséum national d’histoire naturelle.

Plus de 50 ans passés au zoo. Nénette la doyenne des orang-outan et ses compagnons de la Ménagerie, le zoo du Jardin des plantes à Paris (Ve), vont voir leur enclos s’agrandir de 600m2 à partir de 2023. Ces travaux s’inscrivent dans un projet de rénovations d’envergure annoncé depuis 2014 par le Muséum national d’histoire naturelle.

Selon un communiqué du Muséum, les travaux réalisés depuis 2014 ont déjà coûté plus de 600.000 euros. Rien que pour l’espace des orangs-outans, 3 millions d’euros seront nécessaire.

Le zoo a été inauguré quant à lui en mai 1794, et accueille plus de 1.200 animaux, appartenant à près de 180 espèces (mammifères, oiseaux, tortues, lézards, serpents, amphibiens et arthropodes).

un zoo aux petits soins pour ses animaux

Nénette avait fêté ses 50 ans passés au Jardin des Plantes, le 16 juin 2019. Et avec l’âge, la star des orangs-outans souffre aujourd’hui de douleurs arthrosiques aux épaules et aux jambes. Les soigneurs mettent tout en œuvre pour qu’elle puisse continuer à se déplacer au mieux.

Pour pouvoir continuer à vivre confortablement, le projet de rénovations prévoit un enclos extérieur de près de 600 m2 et 15 mètres de hauteur pour les orangs-outans de Bornéo, cohabitants avec une douzaine de macaques à queues de lions, des mangabeys noirs et couronnés et des cercopithèques de l’Hoest.

«La ménagerie historique a connu de nombreuses rénovations. La dernière dans les années 1980, avec l’idée de faire progressivement partir les animaux de grande taille, de rénover les enclos, les bâtiments, le paysage autrefois très minéral et progressivement revégétalisé, afin de la transformer en zoo du XXe, puis désormais du XXIe siècle», a déclaré le directeur du zoo, Michel Saint Jalme, au Parisien.

Le nouvel espace sera relié par un tunnel en passerelle à l’actuelle «singerie» à verrière, abîmée par le temps.

Le Muséum national d’histoire naturelle propose également de parrainer un orang-outan de la Ménagerie, grâce à une cagnotte mise à disposition. Les dons s’élèvent déjà à presque 110.000 euros, sur un objectif initial de 30.000 euros.