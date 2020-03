Le seul orang-outan albinos connu observé dans la forêt de Bornéo

L'unique orang-outan albinos connu au monde a été observé en bonne santé dans la forêt tropicale de Bornéo, en Asie du Sud-Est, plus d'un an après sa remise en liberté, a annoncé la Fondation pour la survie des orangs-outans de Bornéo.

Alba, une femelle orang-outan à poils blonds et aux yeux bleus, avait été retrouvée en 2017, enfermée dans une cage par des villageois de Kalimantan sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo, avant d'être secourue par les autorités et des défenseurs des animaux.

Ces animaux sont parfois attaqués par les villageois et les travailleurs des plantations qui les considèrent comme des nuisibles. Et les braconniers les capturent également pour les vendre comme animaux de compagnie.

une des rares bonnes nouvelles pour cette espèce menacée

La Fondation pour la survie des orangs-outans de Bornéo (BOSF) a annoncé cette semaine que la primate a été repérée alors que ses soigneurs surveillaient trois autres orangs-outans récemment remis en liberté.

«Depuis qu'on sait qu'elle peut construire des nids, se nourrir de manière autonome et qu'elle ne dépend plus de l'aide de l'homme, nous avons conclu qu'elle pouvait survivre dans la forêt», a déclaré Indra Exploitasia, directeur de la conservation et de la biodiversité au ministère de l'Environnement.

Le sauvetage d'Alba, remise en liberté fin 2018, est l'une des rares bonnes nouvelles pour cette espèce menacée, qui a vu son habitat drastiquement réduit au cours des dernières décennies en grande partie par déforestation liée à l'industrie du papier, de l'huile de palme et l'extraction minière.