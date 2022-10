Affaire Justine Vayrac : les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit

Depuis plusieurs années, les Françaises prennent davantage de précautions pour sortir la nuit. A l'image du meurtre de Justine Vayrac, la multiplication des affaires d'agressions sexuelles a en effet incité les femmes à redoubler de vigilance. Une grande partie d'entre elles adopte désormais de nouveaux comportements préventifs.

C'est l'un des fléaux de notre société. De nos jours, les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Entre appréhension de marcher seules dans la rue, de se faire suivre ou droguer à leur insu, les risques sont nombreux. Face à ces dangers, les Françaises ont dû s'adapter et modifier leurs comportements.

«Forcément, quand on sort c'est plus inquiétant, et même si on a toujours été mises en garde sur ces risques, on fait encore plus attention, et cela inquiète toujours plus de voir des affaires comme celle-là» a indiqué à CNEWS une jeune femme invitée à réagir sur l'affaire Justine Vayrac.

«Quand je dois aller en soirée, je ne bois pas forcément, mais quand je bois, je mets toujours ma main au-dessus du verre pour éviter qu'on puisse glisser quelque chose dedans» surenchérit une autre.

Les associations recommandent la prudence

Dans ce contexte, les associations de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes recommandent la plus grande prudence et donnent des conseils simples mais qui peuvent sauver des vies : partager sa position avec des proches à l'aide de la géolocalisation, ne pas rentrer seule, faire très attention à ses verres ou encore prévenir les secours ou la police au moindre danger.

Des précautions qui peuvent s'avérer utiles, puisqu'en France, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle au moins une fois dans sa vie.