Paris : 435 nouvelles sanisettes JC Decaux installées à partir de 2024

Un coup de modernité dans les rues de la capitale. Ce mercredi 2 novembre, la Ville de Paris a annoncé l'installation en 2024 de 435 nouvelles sasinettes.

Ce nouveau modèle, conçu par l'entreprise française JCDecaux, sera gratuit et libre d'accès, et promet d'être plus écologique. En effet, «la consommation d'eau sera réduite de près de 2/3, et la consommation d'électricité de 1/3 par rapport aux équipements actuels», indique la Ville dans un communiqué.

D'ailleurs, les WC publics actuels «feront l'objet d'une rénovation et d'un recyclage par les équipes du délégataire et seront remis en service dans le cadre de prochains marchés publics, en France ou à l'international», peut-on lire.

une fonctionnalité plus moderne

Ces nouveaux équipements seront dotés de deux cabines. Une principale, qui sera également dotée d'une fontaine extérieure et d'un réservoir à savon et une autre cabine urinoir.

La Ville de Paris indique que la sasinette sera nettoyée et désinfectée entre chaque utilisation, tout en garantissant un temps d'attente de seulement trente seconde pour l'utilisateur suivant.

Une application mobile permettra aux utilisateurs de situer la sasinette la plus proche et de trouver l'itinéraire le plus rapide pour s'y rendre. Il sera également possible de signaler un éventuel dysfonctionnement du sanitaire, depuis son smartphone.

UN DESIGN ASSEZ SIMILAIRE

Côté design, la marque JCDecaux annonce avoir «renouvelé sa confiance au designer Patrick Jouin», déjà à l'origine des équipements présents dans la ville.

La multinationale s'est réjouie de cette nouvelle, en n'oubliant pas de remercier la Ville de Paris. «40 ans après son invention par JCDecaux, nous sommes fiers de dévoiler aujourd'hui l'esthétique du nouveau sanitaire à entretien automatique de la Ville de Paris, qui remplacera et modernisera le mobilier actuel datant de 2009».

«Nous remercions la Ville de Paris de sa confiance renouvelée, démontrant ainsi l'engagement des équipes de JCDecaux qui œuvrent pour l'amélioration durable de la qualité de vie en ville pour toutes et tous», a expliqué Jean-Charles Decaux, le Président du Directoire et Co-Directeur général de l'entreprise française.

De son côté, la maire de Paris Anne Hidalgo souligne une «donnée importante», à l'approche des Jeux Olympiques organisés en 2024 dans la capitale française. «Avec l'arrivée des JO 2024, l'accès à des sanitaires partout sur l'espace parisien sera une donnée importante pour permettre à chacune et à chacun de profiter de Paris en ayant accès à des toilettes gratuites plus modernes, propres et écologiques», a affirmée l'élue.