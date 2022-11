Présidence des Républicains : les candidats ont jusqu’à ce soir pour déposer leurs parrainages

Les candidats à la présidence des Républicains doivent déposer leurs parrainages à la Haute autorité du parti avant 18h, ce jeudi. Trois d'entre eux tiennent la corde.

M-1. Un mois avant l’ouverture du vote pour désigner le nouveau président des Républicains, les candidats ont jusqu’à ce jeudi, 18h, pour déposer leurs parrainages devant la Haute autorité du parti.

Il s’agit de la fin d’une pré-campagne mouvementée et du début d’une nouvelle, plus officielle. Alors que cinq candidats s’étaient déclarés, ils ne devraient être plus que trois à se rendre au siège tout à l’heure, pour faire valider leur dossier.

Serge Grouard, maire d’Orléans, et Virginie Calmels, qui fut un temps numéro deux des LR, ont en effet jeté l'éponge, laissant la place à Erci Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, et Aurélien Pradié, député du Lot et secrétaire général du parti.

Un contexte délicat

La règle pour valider sa candidature est la suivante : réunir 485 parrainages de militants à jour de cotisation (LR en revendique autour de 70.000), issus d’au moins 15 départements différents (un département ne peut pas fournir plus de 10 % du total), et 10 parrainages de parlementaires.

C’est sur ce dernier point que Serge Grouard a buté, l’obligeant à se retirer de la course la semaine dernière. De son côté, Virginie Calmels, qui avait d’abord été refusée par la Haute autorité pour une cotisation non à jour, avant d’être intégrée sur décision judiciaire, a dénoncé de «multiples irrégularités» dans le processus. Elle avait annoncé «tirer sa révérence» au début du mois d’octobre.

Le contexte n’est donc pas des plus sereins à l’intérieur du parti, alors que les LR sont également en difficulté dans le champ politique français. Valérie Pécresse, leur candidate à l’élection présidentielle, n’a recueilli que 4,78 % des voix au premier tour, et ils ne comptent plus que 74 députés à l’Assemblée (avec les alliés UDI et DVD), battus par Renaissance (175), mais aussi le Rassemblement national (89) et LFI (84).

L’élection du nouveau président, qui se déroulera le 3 et 4 décembre par un vote des militants (un second tour est susceptible d’avoir lieu une semaine plus tard), doit donc permettre au parti de retrouver sa stature d’antan, lui qui est aujourd’hui coincé entre la majorité présidentielle et une droite identitaire qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Une fois leur dossier de candidature validé, les prétendants au poste auront donc encore beaucoup de pain sur la planche.