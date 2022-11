«Affaire Sarah» : l’accusé reconnu coupable de viol sur mineure et condamné à 8 ans de prison

La décision dans «L’affaire Sarah» est tombée ce vendredi 4 novembre. L’accusé a été reconnu coupable de viol sur mineure de moins de 15 ans et condamné à huit ans de prison avec un mandat de dépôt.

L'affaire avait défrayé la chronique il y a cinq ans et relancé le débat sur le non-consentement sexuel des mineurs. La cour criminelle de Pontoise (Val-d'Oise) a condamné, ce vendredi, l'accusé de «l'Affaire Sarah» à huit ans de prison pour viol sur mineure de moins de 15 ans, avec mandat de dépôt.

Les faits remontent à 2017. Sarah, alors âgée de 11 ans, avait été contrainte à un rapport sexuel avec un homme de 28 ans. L'accusé, l'un de ses voisins et père de famille, avait estimé que la jeune fille était «consentante». Il n’avait pas fait de détention provisoire.

L'homme a également l’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs pendant dix ans et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

La jeune fille n'avait par ailleurs, pas la maturité suffisante et le discernement pour consentir aux actes sexuels. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle, pas même de petit ami et avait des connaissances sexuelles donc limitées.

L'immaturité psychoaffective et sa méconnaissance de la sexualité font Sarah n'a pas pu comprendre, ni même consentir à la relation sexuelle. L’homme a donc abusé de sa vulnérabilité en connaissance de cause, pour la satisfaction immédiate de son désir et de son excitation sexuelle.