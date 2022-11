Atteintes à la laïcité à l'école : 720 incidents en octobre, plus du double par rapport à septembre

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Pap Ndiaye a annoncé une nette augmentation des atteintes à la laïcité en octobre, au sein des établissements scolaires.

Près de deux fois plus d'incidents sur un mois. Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a annoncé les chiffres des atteintes à la laïcité pour le mois d'octobre ce mercredi 9 novembre.

720 cas ont été recensés par l'Éducation nationale le mois dernier, contre 320 le mois de septembre.

Dans le détail, 40% des incidents recensés en octobre le sont pour «port de signes et tenues» religieux, contre 54% en septembre, a précisé le ministère dans un communiqué. Ils concernent «principalement les espaces et temps d'activités hors de la classe», et sont toujours de loin la première cause de signalements

Viennent ensuite les provocations verbales (14%, contre 5% en septembre), la contestation d'enseignement (12%, contre 7%), le refus des valeurs républicaines (9%, contre 2%), les revendications communautaires (6%, contre 7%), le refus d'activité scolaire (5%, contre 7%), indique la note du ministère.

Le ministre de l'Éducation a émis trois «explications» à cette hausse. Premièrement, des atteintes à la laïcité auraient coïncidé avec l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, décapité par un islamiste en 2020.

Pap Ndiaye a aussi traduit cette augmentation par une plus grande transparence des établissements qui signalent plus facilement ce type d'incidents, ainsi qu'une viralité des réseaux sociaux, en tête TikTok, qui sert à propager des messages tendancieux chez les jeunes.