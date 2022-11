Little Spark et Dupuis lancent un manga contre le harcèlement

Ancienne plate-forme participative, Little Spark a pris un virage différent : épauler les entreprises dans la réalisation de leurs engagements, tout en aidant des associations. Ce nouveau chapitre commence avec un manga contre le harcèlement cyber et scolaire, en partenariat avec Dupuis et e-Enfance.

Évoquer les différents prismes du harcèlement. Little Spark organise ce mercredi 9 novembre une soirée de présentation d’un manga à destination des jeunes afin de sensibiliser sur le harcèlement cyber et scolaire.

A la veille de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, le 10 novembre, la société Little Spark s’est associée à Dupuis, avec le soutien de l’Oréal, afin de présenter un webtoon qui sera ensuite décliné en manga à partir de la rentrée 2023.

Durant cette soirée, des planches seront disponibles pour donner un aperçu du contenu à destination des collégiens et lycéens. «Les 3 premiers épisodes sont une sorte de préquel pour présenter l’univers», a éclairé auprès de CNEWS Eloi Morterol, éditeur chez Dupuis.

«une histoire particulière à chacun»

Intitulé «Les combats invisibles», le manga est parrainé par 4 influenceurs - la chanteuse Lou, Val Vitti, Franck un garçon stupide et Pinku Kiwi - qui vont chacun être un personnage secondaire des 4 tomes. «Chacun a son arc et on développe une histoire particulière à tous», a précisé l’éditeur.

La sélection des influenceurs a été effectuée par Little Spark. «On voulait qu’ils aillent jusqu’au bout du projet, sur 2 ans et demi avec une campagne nationale», a éclairé Laura, la cofondatrice. «Chacun d’eux correspond à un angle spécifique pour évoquer différents prismes du harcèlement», a abondé Solène, également dirigeante de l’entreprise.

Les histoires ne sont pas issues de faits réels, mais «les influenceurs ont accepté de livrer des parts de ce qu’ils ont vécu pour écrire quelque chose au plus proche de la réalité, de ce que peuvent vivre les plus jeunes et moins jeunes», a ajouté Eloi Morterol.

«donner plus de fond à la fiction»

Afin de coller au mieux à la réalité, la participation de e-Enfance a été essentielle. L’association, qui recevra une partie des bénéfices des ventes de la bande dessinée, a reçu les scénarios et aiguillé Dupuis. De plus, chaque livre contiendra un cahier bonus afin de «donner plus de fond à la fiction», a relevé l’éditeur.

Créée en 2005, l’association intervient dans les écoles afin de sensibiliser les élèves, les parents et le personnel des établissements scolaires. Depuis environ 10 ans, e-Enfance gère la helpline sur la cyberviolence, portée par l’Europe et le ministère de l’Education nationale.

En composant le 3018, «les victimes ou les parents des personnes concernées peuvent appeler, ils sont ainsi aidés et accompagnés», a précisé Sandra Tricot, porte-parole de l’asso. «Nous sommes les seuls en France à avoir la capacité de faire supprimer un contenu illicite (sur les réseaux sociaux) en moins de 24 heures, a-t-elle affirmé. Parfois, des contenus sont même effacés dans l’heure».

Le virage de Little Spark

Cette collaboration est un plus pour e-Enfance, qui peut atteindre un public jeune et ainsi diffuser son message.

Un objectif partagé et poussé par Little Spark. Lancée en novembre 2021, la société de Laura et Solène avait d’abord pour but d’aider les associations à réaliser leurs projets, en les accompagnant dans une campagne de financement participatif et en gérant leur communication.

Depuis, le duo a changé son mode de fonctionnement. «Maintenant intégrer les entreprises pour avoir plus d’impact», a clarifié Laura. En participant au rapprochement entre Dupuis et e-Enfance, avec le soutien de l’Oreal, la récente entreprise a trouvé «le bon support pour arriver dans leur quotidien (des élèves), cartables et livres de chevet».

«Notre mission est d’agir contre le manque d’action social et environnemental en accompagnant les entreprises à le faire réellement», a souligné Laura.