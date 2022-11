Twitter : Elon Musk assure à Emmanuel Macron que les enfants seront protégés en ligne

Le «laboratoire pour la protection de l’enfance en ligne» lancé par le président de la République le 10 novembre, a pour but de protéger les mineurs exposés aux violences en ligne. Dans ce cadre, Emmanuel Macron a directement interpellé Elon Musk.

Quelques jours à peine après être devenu le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk doit déjà répondre aux interrogations des hommes politiques du monde entier. A commencer par Emmanuel Macron, qui a directement interpellé le milliardaire. En effet, le président de la République a lancé ce jeudi 10 novembre, un «laboratoire pour la protection de l’enfance en ligne».

Cette initiative réunit différentes plateformes, ONG et régulateurs, et a pour but de trouver des solutions afin de protéger les mineurs de la pornographie, du harcèlement et de la violence en ligne. Ce «laboratoire» est né d’une réunion à l’Elysée entre membres du gouvernement, organisations non gouvernementales, et représentants de plate-formes numériques à l’instar de Meta, Google ou encore Tik Tok.

Absolument — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

Emmanuel Macron a souhaité lancé le mouvement en questionnant le nouveau propriétaire de Twitter directement sur le réseau social. «L’oiseau protègera-t-il nos enfants ?» a twitté le chef de l’Etat ce vendredi 11 novembre, en faisant référence à Twitter. «Absolument» a répondu Elon Musk, en français. «Nous prendrons des mesures à cet égard» a continué ce dernier.

Reste à savoir quelles sont ces fameuses mesures, et si elles rempliront les missions mentionnées par Emmanuel Macron, comme «mieux vérifier l’âge des utilisateurs, mieux détecter et stopper les prédateurs sexuels, mieux détecter et répondre au harcèlement, être plus efficaces pour retirer les continus».