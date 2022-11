Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : Elon Musk appelle à voter républicain

Elon Musk a appelé les Américains à voter pour le parti républicain aux élections de mi-mandat mardi, afin de respecter l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Pour permettre un partage des pouvoirs, Elon Musk, patron de Tesla et désormais de Twitter, a appelé les Américains à voter pour les candidats républicains lors des élections de mi-mandat, qui vont se dérouler mardi.

«Le partage du pouvoir limite les pires excès, donc je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate», a-t-il tweeté à ses 114 millions d'abonnés.

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Elon Musk a précisé qu'il s'adressait aux «électeurs indépendants d'esprit», les seuls à même, selon lui, de faire basculer les majorités au Congrès.

Une recommandation de vote de la part d'Elon Musk qui devrait alimenter un peu plus les débats et inquiétudes parmi les Américains redoutant une possible utilisation politique de Twitter, que détient depuis peu le milliardaire. Le dirigeant de Tesla et SpaceX a promis que le réseau social demeurerait politiquement neutre et que toutes les opinions pourraient s'y exprimer.

Mardi, les Américains voteront pour les élections de mi-mandat, afin de renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants (actuellement à majorité démocrate), plus d'un tiers du Sénat (à majorité démocrate uniquement grâce au vote décisif de Kamala Harris, vice-président des Etats-Unis et présidente de la chambre) et une trentaine de postes de gouverneurs.