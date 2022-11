JO 2024 : 75% des Français convaincus par les deux mascottes

Certes un peu moquées sur les réseaux sociaux pour leur prétendue ressemblance avec un organe sexuel féminin, les deux mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 n'en sont pas moins appréciées du grand public. C'est ce qui semble se dégager d'un sondage dévoilé ce mercredi 16 novembre.

Deux jours après avoir été présentées au grand public, les deux mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se sont frottées au difficile exercice du sondage d'opinion. Et force est de constater qu'elles ne s'en sortent pas mal, avec 75 % d'opinion positive chez les adultes et jusqu'à 83 % chez les enfants.

Réalisé auprès d'environ 1.500 personnes, dont 420 enfants âgés de 6 à 17 ans, ce sondage Toluna-Harris pour Paris 2024 révèle qu'une grande majorité des personnes questionnées trouvent davantage de qualités à ces deux mascottes que de défauts.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !



Les mascottes de #Paris2024



Sportives, fêtardes… et françaises





Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!



The #Paris2024 mascots



They are sporty, love to party... and are so French pic.twitter.com/plupKzQqNs

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022