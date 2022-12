JO 2024 : l'Etat favorable à l'ouverture des commerces parisiens tous les dimanches durant l'événement

Des millions de touristes dans les rues avec des commerces ouverts le dimanche partout dans Paris, et pas seulement dans les Zones touristiques internationales (ZTI). C'est ce que défendent certains élus pour les JO de Paris 2024. Ce dimanche 11 décembre, la ministre déléguée chargée du Commerce Olivia Grégoire s'est dit favorable à la mesure.

La ministre déléguée chargée du Commerce et de l'Artisanat Olivia Grégoire a assuré ce dimanche être favorable à l'ouverture «tous les dimanches» des commerces qui le souhaitent lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, expliquant qu'elle porterait cette proposition à l'Assemblée nationale lors de la présentation du texte de loi pour les JO.

«En tant que ministre du commerce, en tant qu'élue de Paris, je suis favorable à ce que nos commerces puissent ouvrir tous les dimanches dans le cadre des Jeux Olympiques», a-t-elle déclaré sur France 3 ce dimanche, laissant libres les commerçants de faire «ce qu'ils ont envie de faire».

Les commerces ouverts le dimanche pendant les JO 2024 ? C'est une demande qui émane notamment de la maire (Horizons) du 5e arrondissement de Paris Florence Berthout, qui souhaite ainsi «rétablir l'équité entre les commerces parisiens : entre ceux qui ont déjà le droit d'ouvrir le dimanche, étant classés en ZTI, et ceux qui dépendent du droit commun».

expérimenter pendant la Coupe du Monde de rugby

«Il s'agit de dire que les JO vont être une formidable opportunité, avec plus de 15 millions de spectateurs et des milliers d'athlètes et de touristes. Saisissons cette opportunité de donner la possibilité aux commerces d'ouvrir sur la base du volontariat», avait expliqué l'élue parisienne, qui avait présenté un vœu en ce sens au Conseil de Paris du mois de novembre.

Dans ce vœu, la maire du 5e propose donc «de lancer une concertation avec l'ensemble des professionnels du tourisme, du commerce et autres acteurs du secteur sur l'ouverture les dimanches en amont et durant les Jeux Olympiques», le temps d'une «expérimentation» qui pourrait être organisée durant la Coupe du Monde de rugby.

«Il faut que tout le monde puisse en profiter, et qu'il n'y ait pas une distorsion de concurrence entre ceux qui sont dans les bonnes zones et les autres, entre les grandes enseignes et les tout petits commerces», avait lancé l'élue, rappelant que les petits commerces parisiens ont déjà souffert de la crise, et sont à nouveau touchés par l'augmentation du coût de l'énergie.

Elle plaide donc pour faire participer tous ceux qui le souhaitent «d'une manière expérimentale». «Voyons ce que ça donne et ouvrons cette possibilité pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques», avait avancé Florence Berthout mi-novembre, assurant à l'époque avoir déjà le soutien d'Olivia Grégoire sur cette question.

Une période test, qui devra être suivie selon la maire par «une étude d'impact», avec cette idée d'aider «un petit bijoutier, un magasin d'art ou d'habits» à ne pas être «les laissés-pour-compte» et à prendre «part à la fête comme les plus grandes enseignes». «Tous les quartiers doivent pouvoir en bénéficier», avait-elle appelé de ses vœux.