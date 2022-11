JO 2024 : 34 opérations organisées par semaine, le plan de lutte «zéro délinquance» est lancé

Annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le plan de lutte «zéro délinquance JO» a commencé en vue de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Jusqu'à 34 opérations sont menées chaque semaine et jusqu'à 73 rien que la semaine dernière, annonce la préfecture de police de Paris ce mercredi 16 novembre.

2024 dans le viseur. En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé la mise en place d'un plan «zéro délinquance». Et celui-ci est d'ores et déjà lancé. Destinées «à améliorer les physionomies de voie publique et résoudre les problématiques de délinquance», des opérations sont quotidiennement menées «dès à présent et jusqu'à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques», explique à CNEWS la PP, qui nous apprend que 73 opérations ont déjà été organisées la semaine dernière entre le 7 et le 13 novembre.

38 personnes déjà interpellées

Au total, 500 effectifs des forces de l'ordre ont été déployés sur le terrain la semaine dernière dans le cadre de ce plan, permettant de contrôler pas moins de 995 personnes et d'en interpeller 38. Un premier bilan qui doit être suivi de bien d'autres, puisqu'il reste pas tout à fait 90 semaines avant la cérémonie d'ouverture des JO, qui doit se tenir à Paris le 26 juillet 2024.

Des opérations – menées au rythme de 34 par semaine environ (hors sous-direction régionale des transports) – qui visent, selon la PP, «à lutter contre la délinquance générale, les trafics, les commerces illicites, le non-respect des mesures d'hygiène et sanitaires ainsi que l'immigration illégale».

En parallèle, il a été demandé à la sous-direction régionale de police des transports d'orienter et d'accroître «ses opérations de visibilité quotidiennes et hebdomadaires sur les vecteurs de transport qui desservent les sites olympiques, avec une priorité donnée aux gares et aux lignes de transport concernées.

L'action «exorbitante» déployée pour les JO

Pour rappel, auditionné le 25 octobre dernier par la commission des lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait présenté ce plan, et détaillé l'action «exorbitante» qui va être mise en place dès aujourd'hui et jusqu'à la tenue en France de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.

Il avait ainsi annoncé le lancement de «5.500 opérations anti-délinquance» partout en France – qui débuteront «dans les jours qui viennent» et même «dès la semaine prochaine» avait-il souligné – dont «3.500 en Ile-de-France», et ce, afin de faire sauter les réseaux et autres points de deal «bien en amont des JO».

L'objectif affiché du ministre ? «Un an et demi de harcèlement et de nettoyage pour que l'ensemble des spectateurs [de cet événement qui aura principalement lieu à Paris et en Seine-Saint-Denis] soient en sécurité». «Ce sera l'héritage des JO», a-t-il poursuivi, espérant pouvoir dire à la fin qu'«on aura été au rendez-vous de l'Histoire».