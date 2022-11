Yvelines : le gouvernement planche toujours sur l'avenir du domaine de Grignon

Un an après avoir renoncé à vendre le site qui accueillait l'école d'ingénieurs AgroParisTech au promoteur immobilier Altarea Cogedim, Matignon organise une réunion interministérielle ce lundi 21 novembre au sujet de l'avenir du domaine de Grignon (78), considéré comme le berceau de l'agronomie française.

Une décision devrait être prise ce lundi. Un an après que la préfecture de région a lancé un «nouvelle procédure de cession» le 15 novembre 2021, renonçant ainsi à vendre le domaine de Grignon au promoteur immobilier Altarea Cogedim, l'avenir de ce site d'exception – qui comprend notamment un château du XVIIe siècle – pourrait bien se jouer aujourd'hui.

Une décision à prendre rapidement

Considéré comme le berceau de l'agronomie française depuis deux siècles, le domaine de Grignon accueillait jusqu'à peu l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech et quelques chercheurs. Mais l'école a récemment dû déménager pour rejoindre le grand pôle scientifique de Paris-Saclay.

Plusieurs ministères dont celui de l'Agriculture doivent donc choisir un projet pour ce site qui appartient à l'Etat. Parmi eux, le projet Grignon 2026, qui entend faire du site un «centre international sur la transition alimentaire et agricole», porté par l'association Grignon 2000 avec le soutien de la communauté de communes Coeur d'Yvelines, est toujours «disponible et prêt», selon les porteurs du projet.

«On attend le processus de cession et la décision», a indiqué ce lundi le délégué général de Grignon 2026 Mathieu Baron, qui souhaite un projet porté «avec la communauté AgroParisTech dans son ensemble», via «un bail emphytéotique (de très longue durée, NDLR)», conclu avec l'Etat. «La solution la plus pérenne» à ses yeux.

les élèves fervents défenseurs du site

Il y a un an, l'Etat avait finalement renoncé à vendre le site à Altarea Cogedim après la mobilisation d'élus, d'associations de défense de l'environnement et d'anciens et actuels élèves d'AgroParisTech. Ces derniers reprochaient à Altarea de ne pas respecter le patrimoine environnemental du site et de vouloir «démanteler le domaine».

Toujours mobilisés concernant l'avenir de leur ancienne adresse, ils ont diffusé une vidéo ce lundi dans laquelle ils défendent un «site au patrimoine historique, environnemental et agricole exceptionnel». «Nos revendications sont toujours les mêmes depuis le blocus de mars 2021 : faire de Grignon un lieu de création et de partage autour de l'agroécologie, préserver le patrimoine matériel et naturel du site et enfin, l'ouvrir à tous», expliquent-ils.

Désormais installés à Paris-Saclay, les élèves préfèreraient donc que l'Etat «reste propriétaire du site et délègue aux structures motivées pour faire de Grignon un véritable bien commun». En 2016, le site avait été envisagé pour recevoir le nouveau entre d'entraînement du club de football du Paris Saint-Germain, un projet à 35 millions d'euros qui avait à l'époque déjà été abandonné devant la levée de boucliers.