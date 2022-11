Olivia Grégoire sur les rats à Paris : «Il faut changer la façon dont la propreté est gérée»

Après la publication d’une vidéo de CNEWS montrant un rat se faufilant dans la manche d’une personne sortant du métro, Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, est revenue dans La Matinale sur la présence problématique à Paris de ces rongeurs.

Ce mercredi, la ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, était l'invitée de La Matinale.

Interrogée sur les questions sanitaires de la Ville de Paris, et notamment cette vidéo -devenue virale sur les réseaux sociaux- qui montre un rat sortir de la manche d'une femme en pleine interview, Olivia Grégoire a qualifié ces images de «terrifiantes», avant d'avouer «ne pas en être étonnée».

En effet, pour la ministre, il est aujourd'hui primordial de «changer la façon dont la propreté est gérée». En commençant par donner «plus de pouvoir aux maires d'arrondissement».

«Il faut que la mairie centrale arrête de dicter l'alpha et l'oméga de tous les arrondissements parisiens, et laisser les maires plus en liberté pour faire leur choix», a-t-elle dénoncé.

Olivia Grégoire a par ailleurs précisé qu'un projet était à l'étude au sein de la majorité présidentielle afin de revoir, en tout point, la gouvernance de la capitale française.