Australie : des villes envahies par des milliers de rats

Depuis le mois de juin, l’État du Queensland, en Australie, fait face à une invasion de rongeurs. Le phénomène, qui a d’abord touché l’arrière-pays, s’étend désormais sur plusieurs communes.

Eau contaminée, voitures détruites, attaques d’animaux domestiques... Les rats ont envahi la côte australienne. Depuis juin dernier, l’arrière-pays du Queensland connaît une invasion de rongeurs. Une conséquence directement liée à une saison particulièrement humide. «L'alimentation est le moteur de ce boom démographique et elle provient de la surproduction déclenchée par de fortes pluies», a expliqué à la ABC Australie, Luke Leung, professeur en écologie à l’Université du Queensland.

«Au départ, on en apercevait quelques-uns sur la plage, mais maintenant, ils sont devenus légion... Nous en avons surpris environ huit dans notre jardin la nuit dernière», a observé Jemma Probert, pêcheuse dans la ville de Karumba.

Aujourd’hui, des centaines de rats infestent des bateaux et leurs corps s’amassent sur les plages. Outre le fait de devoir nettoyer le rivage chaque matin, les villes et leurs habitants sont confrontés aux dégâts provoqués par les rongeurs. «Il y a des rats partout […] Ils sont tellement effrontés qu'ils sortent pendant la journée», a déclaré à l’AFP Derek Lord, un habitant et propriétaire d’une entreprise de location de véhicules à Normanton. «Ils ont littéralement détruit une voiture dans la nuit en retirant tout le câblage du compartiment moteur», a-t-il ajouté.

Quelle solution ?

Afin de se débarrasser du fléau, les autorités ont annoncé que l’éradication des rats allait s'intensifier, malgré les quelques interrogations des élus locaux. «L’invasion n’est pas terminée, beaucoup de rongeurs devraient encore arriver de l’ouest et du sud du Queensland», a déploré Jack Bawden, maire de Normanton, auprès de ABC Australie.

Historiquement, ce n'est pas la première fois qu'une côte est confrontée à un tel envahissement. Avant elle, l'île de Lord Howe au large de Brisbane, avait lutté pendant plus d’un siècle contre le phénomène. Un phénomène qui a d'ailleurs causé la disparition de six espèces d’oiseaux, treize espèces d’invertébrés et deux espèces de plantes.

Ce n’est qu’à la suite d’une large campagne d’éradication, impliquant la diffusion de produits chimiques et l’utilisation d’environ 20.000 points d’appât, que les rongeurs ont déserté l’île en 2021.