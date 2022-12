Gouvernement : voici les déclarations de patrimoine des ministres d’Elisabeth Borne

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) vient de mettre en ligne les déclarations de patrimoine des ministres et secrétaires d’État du gouvernement d’Élisabeth Borne. Voici ce qu'il faut en retenir.

Comme le veut la loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations patrimoniales de tous les membres du gouvernement d’Élisabeth Borne. Des déclarations qui sont consultables en ligne jusqu’à la fin des fonctions des ministres ou secrétaires d’État.

«Pour mener à bien ses contrôles, la Haute Autorité bénéficie d’un accès privilégié à des informations confidentielles, issues notamment des bases de données de l’administration fiscale. Dans le même temps, la situation fiscale des membres du gouvernement fait l’objet d’une vérification détaillée par l’administration fiscale elle-même, sous le contrôle de la Haute Autorité», précise l’organisme.

C'est notamment l'approche de la publication de ces déclarations qui a poussé la ministre Caroline Cayeux à démissionner de son poste de ministre des Collectivités territoriales, sur fonds de désaccord avec la Haute autorité sur le chiffrage de son patrimoine.

Les mieux dotés

Tous les ministres ne possèdent pas les mêmes capitaux, et certains ont déclaré à la HATVP des sommes importantes. C’est notamment le cas de Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics, qui a déclaré 1,46 million d’euros d’assurance vie. Laurence Boone, ministre déléguée aux Affaires européennes, a souscrit une dizaine d’assurances vie pour un montant total d’un peu plus d’un million d’euros. Elle possède également environ 500.000 euros d'actions et de stock-options chez l'assureur Axa.

Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a quant à elle déclaré pour plus de 700.000 euros d’assurance vie, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique, mise en cause pour des parts détenues par ses enfants dans une société dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux, et qui n’étaient pas mentionnées dans sa déclaration d’intérêt, a également souscrit à une assurance vie pour près de 400.000 euros, et est propriétaire à 50 % de deux appartements parisiens, dont l’un de 156 mètres carrés acheté à 1,5 million d’euros.

Les biens immobiliers

Les ministres sont nombreux à être propriétaires d’un ou plusieurs biens immobiliers. On apprend ainsi que Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a acheté une maison à 618.000 euros en 2019 dans le département du Nord, dont il lui reste entre 580.000 euros à rembourser.

Le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, détient également la moitié d’un appartement parisien acheté 587.000 euros en 2019, mais possède également à lui seul une maison dans les Alpes-Maritimes, achetée en 2018 pour 1,5 million d’euros, et de plusieurs autres terrains et appartements.

Élisabeth Borne, la Première ministre, est quant à elle entièrement propriétaire d’un appartement parisien de 68 mètres carrés acheté 480.000 euros, et d’un autre appartement situé dans les Hauts-de-Seine acheté 410.000 euros.

Les biens insolites

En plus de leurs biens immobiliers, leurs sociétés, assurances et autres produits financiers, les membres du gouvernement doivent également déclarer à la Haute Autorité leurs biens mobiliers de valeur supérieure à 10.000 euros. On apprend ainsi que Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, et Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée aux professions de Santé, sont propriétaires de plusieurs œuvres d’art.

La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, possède également un pendentif d’une valeur de 12.600 euros. Éric Dupond-Moretti est également propriétaire d’une montre de luxe Rolex estimée à 13.000 euros, ainsi que d’un «chronomètre souverain» Journe estimé à 25.000 euros. Le Garde des Sceaux possède également un bateau, deux motos Harley Davidson, et trois voitures, dont une Bentley.