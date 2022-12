Paris : les festivités de Noël lancées ce vendredi devant le parvis de l'Hôtel de Ville

A moins d'un mois des vacances de Noël, Paris revêt peu à peu ses habits de lumière et se prépare aux fêtes de fin d'année. Ce vendredi 2 décembre, le parvis de l'Hôtel de Ville accueillera les traditionnelles animations, installées pour l'occasion, et jusqu'au Réveillon.

Après les Champs-Elysées, c'est au tour du parvis de l'Hôtel de Ville de se préparer aux fêtes de fin d'année. A partir de ce vendredi 2 décembre et jusqu'au 1er janvier, de nombreuses animations gratuites y seront proposées sur le thème «Paris Enchantée», avec un manège, ouvert de 11h à 21h, mais aussi un mur d'escalade et une piste de luge, ouverts à partir de 6 ans.

Des animations pour les enfants

Destinées aux plus jeunes, ces animations seront complétées par une dizaine de chalets, où il sera possible de se restaurer, mais aussi d'acheter les produits des artisans labellisés «Fabriqué à Paris». Distinction créée par la Ville pour valoriser l'artisanat parisien.

En outre, il sera aussi possible d'y apercevoir le Père Noël, qui sera présent les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 21h, dès ce samedi 3 décembre, et ensuite, tous les jours de 15h à 21h, à partir du premier jour des vacances scolaires. Cette année, sobriété énergétique oblige, le village fermera à 23h45.

marchés et vitrines de NOël

D'autres animations seront également disponibles un peu partout dans Paris, avec pas moins d'une dizaine de marchés de Noël, dont celui des Tuileries (1er) doté d'une fête foraine et de sa grande roue, mais aussi le marché de Notre-Dame (4e), qui ouvrira le 9 décembre malgré les travaux en cours sur la cathédrale, ou encore le village de Noël organisé à la Fondation Good Planet, dans le bois de Boulogne (16e).

Même chose du côté des vitrines de Noël des Grands Magasins, qui ont été inaugurées en novembre. D'un côté, le Printemps et ses 11 vitrines sur le thème du cirque et dont la star n'est autre que Monsieur Loyal, et de l'autre, les Galeries Lafayette et tout autant de vitrines qui retracent l'épopée de Nordmann, le sapin venu de la planète Elato.

Quant aux illuminations des Champs-Elysées, même raccourcies d'une semaine, elles resteront tout de même jusqu'au 2 janvier. Au total, ce sont pas moins de 400 arbres qui y sont illuminés sur quatre kilomètres. Enfin, cette année marque le grand retour du feu d'artifice tiré depuis l'Arc de Triomphe, pour une soirée féérique.